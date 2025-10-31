Mindenszentek: így alakul az üzletek nyitvatartása november 1-jén

Idén a mindenszentek ünnepe szombatra esik, így nem jár hosszú hétvégével. Bár csak a szombat lesz munkaszüneti nap, az üzletek nyitvatartása (illetve zárvatartása) miatt előtte nagy vásárlói roham várható. A szakértők szerint ilyenkor a legtöbben előre szerzik be az alapvető élelmiszereket, italokat és egyéb szükségleti cikkeket, hogy az ünnepnapot nyugodtan tölthessék, illetve az ünnepi zárvatartás miatt.

Az üzletek nyitvatartása mindenszentekkor: csak néhány bolt lesz nyitva, az üzletek zöme zárva tart

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az üzletek nyitvatartása mindenszentek napján

November 1-jén a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szupermarketek – például a Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny és Auchan – zárva tartanak. A postahivatalok, bankfiókok és gyógyszertárak esetében is csak az ügyeletes szolgáltatások érhetők el. Emiatt sokan már napokkal előtte elindulnak a bevásárlásra, hogy ne érje őket meglepetés az ünnepnapon.

Bár a legtöbb üzlet zárva lesz, néhány helyen november 1-jén is beszerezhetők a legszükségesebb termékek. A benzinkutak expressz boltjai, például a Shell, a Mol vagy az OMV shopjai élelmiszereket, italokat és tisztálkodási szereket is árusítanak.

Az éjjel-nappali kisboltok, főként a belvárosokban, szintén nyitva tartanak az ünnepnapon. Sok esetben a tulajdonos személyesen gondoskodik a nyitvatartásról, így a vásárlók ilyenkor is hozzájuthatnak a legszükségesebb cikkekhez.

Emellett egyre többen élnek az online rendelés lehetőségével. Egyes éttermek és futárszolgálatok november 1-jén is vállalnak kiszállítást, így azok is beszerezhetnek ételt vagy más terméket, akik nem szeretnének elindulni a városban. Az online opció különösen kényelmes azoknak, akik az ünnepnapot inkább otthon szeretnék eltölteni.

Összességében, bár mindenszentek idén nem hosszú hétvégére esik, a vásárlási láz így is jelentős lehet az előtte lévő napon.