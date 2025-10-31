október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

43 perce

Mindenszentek: így alakul az üzletek nyitvatartása november 1-jén

Címkék#mindenszentek ünnep#nyitvatartásaa#üzlet

Idén mindenszentek ünnepe szombatra esik, így nem jár hosszú hétvégével. Az üzletek nyitvatartása november 1-jén jelentősen korlátozott lesz, ezért előtte nagy vásárlói roham várható.

Seres Elizabeth

Idén a mindenszentek ünnepe szombatra esik, így nem jár hosszú hétvégével. Bár csak a szombat lesz munkaszüneti nap, az üzletek nyitvatartása (illetve zárvatartása) miatt előtte nagy vásárlói roham várható. A szakértők szerint ilyenkor a legtöbben előre szerzik be az alapvető élelmiszereket, italokat és egyéb szükségleti cikkeket, hogy az ünnepnapot nyugodtan tölthessék, illetve az ünnepi zárvatartás miatt.

Az üzletek nyitvatartása mindenszentekkor: csak néhány bolt lesz nyitva, az üzletek zöme zárva tart
Az üzletek nyitvatartása mindenszentekkor: csak néhány bolt lesz nyitva, az üzletek zöme zárva tart
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az üzletek nyitvatartása mindenszentek napján

November 1-jén a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szupermarketek – például a Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny és Auchan – zárva tartanak. A postahivatalok, bankfiókok és gyógyszertárak esetében is csak az ügyeletes szolgáltatások érhetők el. Emiatt sokan már napokkal előtte elindulnak a bevásárlásra, hogy ne érje őket meglepetés az ünnepnapon.

Bár a legtöbb üzlet zárva lesz, néhány helyen november 1-jén is beszerezhetők a legszükségesebb termékek. A benzinkutak expressz boltjai, például a Shell, a Mol vagy az OMV shopjai élelmiszereket, italokat és tisztálkodási szereket is árusítanak.

Az éjjel-nappali kisboltok, főként a belvárosokban, szintén nyitva tartanak az ünnepnapon. Sok esetben a tulajdonos személyesen gondoskodik a nyitvatartásról, így a vásárlók ilyenkor is hozzájuthatnak a legszükségesebb cikkekhez.

Emellett egyre többen élnek az online rendelés lehetőségével. Egyes éttermek és futárszolgálatok november 1-jén is vállalnak kiszállítást, így azok is beszerezhetnek ételt vagy más terméket, akik nem szeretnének elindulni a városban. Az online opció különösen kényelmes azoknak, akik az ünnepnapot inkább otthon szeretnék eltölteni.

Összességében, bár mindenszentek idén nem hosszú hétvégére esik, a vásárlási láz így is jelentős lehet az előtte lévő napon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu