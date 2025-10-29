35 perce
Változik a vízdíjszámlázás, pár napon belül kell sokaknak intézkedniük
Változik a vízdíjszámlázás jövő évtől, és még e hónap végéig van fontos teendőjük ezzel kapcsolatosan a fogyasztóknak. A vállalkozói vízdíjról január 1-jétől már csak elektronikus számla érkezik, ezért kell időben megadniuk az ügyfeleknek azt az e-mail címüket, amit használnak is.
A Bakonykarszt Zrt. fontos határidőre hívta fel fogyasztói figyelmét, ami pár nap múlva lejár. Érdemes időben tájékozódni, intézkedni a vállalkozói vízdíjak, az elektronikus számlaadás kapcsán.
Vállalkozói vízdíj – A számlázás változása sokakat érint
A Bakonykarszt tájékoztatása szerint 2026. január 1-jétől a nem lakossági felhasználók részére kizárólag elektronikus számlát bocsáthatnak ki a víziközmű-szolgáltatók az erre vonatkozó kormányrendelet módosításai miatt, és ez Veszprém vármegyében, a Bakonyban sok ügyfelet érint.
Ebből adódik ezeknek a fogyasztóknak a teendője: október 31-ig kötelesek a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani az elektronikus számla fogadására szolgáló elektronikus levelezési címeiket (e-mail postafiók), ha erre korábban nem került sor.
- Az e-mail-címet egyszerűen be lehet állítani a szolgáltató online ügyfélszolgálati rendszerében
- vagy a Bakonykarszt honlapján található űrlapon lehet közölni.
Miért szükséges időben átállni?
Automatikus átállás esetén a számlák nem biztos, hogy arra az e-mail címre érkeznek, amelyet a fogyasztók tényleg rendszeresen megnéznek, ebből pedig késedelmes fizetés vagy más kellemetlenség adódhat.
