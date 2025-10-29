Változik a vízdíjszámlázás, pár napon belül kell sokaknak intézkedniük 

A Bakonykarszt Zrt. fontos határidőre hívta fel fogyasztói figyelmét, ami pár nap múlva lejár. Érdemes időben tájékozódni, intézkedni a vállalkozói vízdíjak, az elektronikus számlaadás kapcsán.

Vállalkozói vízdíj – A nem lakossági felhasználók jövőre már csak elektronikus számlát kapnak. Nagy baj lehet belőle, ha az nem a megfelelő e-mailre érkezik.

Illusztráció: Pexels

Vállalkozói vízdíj – A számlázás változása sokakat érint

A Bakonykarszt tájékoztatása szerint 2026. január 1-jétől a nem lakossági felhasználók részére kizárólag elektronikus számlát bocsáthatnak ki a víziközmű-szolgáltatók az erre vonatkozó kormányrendelet módosításai miatt, és ez Veszprém vármegyében, a Bakonyban sok ügyfelet érint.

Ebből adódik ezeknek a fogyasztóknak a teendője: október 31-ig kötelesek a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani az elektronikus számla fogadására szolgáló elektronikus levelezési címeiket (e-mail postafiók), ha erre korábban nem került sor.

Az e-mail-címet egyszerűen be lehet állítani a szolgáltató online ügyfélszolgálati rendszerében

vagy a Bakonykarszt honlapján található űrlapon lehet közölni.