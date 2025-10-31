1 órája
Fontos tudnivaló mindenszentekre: zárva lesz a Vámosi úti temető kapuja az autósok előtt
A VKSZ Zrt. közleményben hívta fel a lakosság figyelmét, hogy 2025. november 1-jén, mindenszentek napján a Vámosi úti temetőkapu az autós forgalom elől zárva tart. A döntés célja, hogy a megnövekedett gyalogosforgalom mellett elkerülhetők legyenek a torlódások és a közlekedési balesetek. Az intézkedés kizárólag egy napra, november 1-jére vonatkozik, az azt megelőző és követő napokon ismét szabad lesz a behajtás a temető területére.
A VKSZ Zrt. tájékoztatása szerint azok számára, akiknek nehezére esik gyalogosan eljutni a sírhelyekhez, igény esetén segítséget biztosítanak. A látogatók a Vámosi úti temető főbejáratnál található kollégáknál kérhetnek támogatást a sírhoz való eljutáshoz és a visszajutáshoz is. A szolgáltatás célja, hogy a korlátozás ellenére mindenki méltó módon megemlékezhessen elhunyt szeretteiről.
Mindenszentek idején minden évben jelentősen megnő a temetők környékének forgalma, ezért a városüzemeltetési társaság kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy tömegközlekedéssel keressék fel a temetőket, ezzel is csökkentve a zsúfoltságot és a várakozási időt. A gyalogosok számára a temető teljes területe zavartalanul megközelíthető lesz, a temetőkapuk nyitva állnak a látogatók előtt.
A közleményben emellett több, a mindenszenteki ünnepnapra vonatkozó fontos információ is szerepel. A vásárcsarnok és a hulladékgyűjtő telephely (cseri lerakó) 2025. november 1-jén zárva tart, így aznap sem vásárlásra, sem hulladékleadásra nem lesz lehetőség. A szolgáltatások a következő munkanapon, november 2-án a megszokott rendben folytatódnak.
A parkolással kapcsolatban a VKSZ Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bagolyvári parkolóház, a Szeglethy utcai mélygarázs és a Campus mélygarázs a nap 24 órájában nyitva tart, azonban ezekben a létesítményekben minden időszakban díjköteles a parkolás. A temetőbe látogatóknak ezért érdemes időben megtervezniük az érkezést, és számolniuk a városi parkolási díjakkal is.
A közlemény külön kiemeli, hogy az ügyeleti halottszállítás mindenszentek napján is 0–24 órában elérhető a következő telefonszámon: 20/290-3355. A szolgáltatás folyamatosan működik, így a városi ügyeleti rendszer a zárvatartások ellenére is biztosítja az ellátást.
A VKSZ Zrt. köszöni a lakosság együttműködését és megértését, valamint kéri, hogy mindenki türelmesen és körültekintően közlekedjen a temetők környékén az ünnep idején. A társaság közlése szerint a cél a biztonságos, méltó megemlékezés feltételeinek megteremtése, ezért kérik a szabályok betartását és az egymásra való odafigyelést.
