Fontos tudnivaló mindenszentekre: zárva lesz a Vámosi úti temető kapuja az autósok előtt

A VKSZ Zrt. tájékoztatása szerint azok számára, akiknek nehezére esik gyalogosan eljutni a sírhelyekhez, igény esetén segítséget biztosítanak. A látogatók a Vámosi úti temető főbejáratnál található kollégáknál kérhetnek támogatást a sírhoz való eljutáshoz és a visszajutáshoz is. A szolgáltatás célja, hogy a korlátozás ellenére mindenki méltó módon megemlékezhessen elhunyt szeretteiről.

November 1-jén csak gyalogosan lehet közlekedni a Vámosi úti temetőben

Illusztráció: pexels.com/KoolShooters

A Vámosi úti temetőbe november 1-jén nem lehet autóval bemenni

Mindenszentek idején minden évben jelentősen megnő a temetők környékének forgalma, ezért a városüzemeltetési társaság kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy tömegközlekedéssel keressék fel a temetőket, ezzel is csökkentve a zsúfoltságot és a várakozási időt. A gyalogosok számára a temető teljes területe zavartalanul megközelíthető lesz, a temetőkapuk nyitva állnak a látogatók előtt.

A közleményben emellett több, a mindenszenteki ünnepnapra vonatkozó fontos információ is szerepel. A vásárcsarnok és a hulladékgyűjtő telephely (cseri lerakó) 2025. november 1-jén zárva tart, így aznap sem vásárlásra, sem hulladékleadásra nem lesz lehetőség. A szolgáltatások a következő munkanapon, november 2-án a megszokott rendben folytatódnak.