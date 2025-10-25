Veszprém Televízió
Városi biológiai sokféleség és éves szakmai program a kamaránál
Aktuális témákkal jelentkezik hétfőn este a Veszprém Televízió közéleti magazinműsora.
A Beszéljünk róla vendége lesz Kovács Áron önkormányzati képviselő, tanácsnok aki képviselői munkáján kívül a városi biológiai sokféleség megőrzése és növelése projekt részleteiről is beszél majd a műsor nézőinek.A Stúdió vendége lesz továbbá Zalavári István a Veszprém Vármegyei Mérnöki Kamara elnöke akit a kamara éves szakmai programjáról és a Csomai díjról is kérdez majd a műsor házigazdája Herendi Gábor.
Hétfőn este a híradás után Beszéljünk róla közéleti magazinműsor a Veszprémtv-ben.
