Városi biológiai sokféleség és éves szakmai program a kamaránál

A Beszéljünk róla vendége lesz Kovács Áron önkormányzati képviselő, tanácsnok aki képviselői munkáján kívül a városi biológiai sokféleség megőrzése és növelése projekt részleteiről is beszél majd a műsor nézőinek.A Stúdió vendége lesz továbbá Zalavári István a Veszprém Vármegyei Mérnöki Kamara elnöke akit a kamara éves szakmai programjáról és a Csomai díjról is kérdez majd a műsor házigazdája Herendi Gábor.

Hétfőn este a híradás után Beszéljünk róla közéleti magazinműsor a Veszprémtv-ben.