Az 1956-os eseményekre emlékeznek Pápán

A városi megemlékezés 15:30-kor kezdődik a Deák Ferenc utcában, ahol Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájánál helyeznek el koszorúkat, az emléktábla felavatásának 30. évfordulója alkalmából. Beszédet mond Kiss Bódog Zoltán, az egykori honvéd alezredes leszármazottja.

A városi ünnepség központi helyszíne ezúttal is Jókai Mór Művelődési Központ lesz

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A városi megemlékezés koszorúzással zárul

16 órakor a Márton István utcában folytatódik az eseménysorozat, ahol Katona István, Pápa Város Forradalmi Tanácsának elnöke emléktáblájánál helyeznek el koszorút. Az ünnepi műsor 17 órakor kezdődik a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében, emlékbeszédet mond Grőber Attila polgármester. A műsorban „Brukker Ferenc naplója – 10 évesen a forradalomban” címmel látható zenés színházi előadás, amelyet Móczár Bence és Tegyi Kornél (Győri és Miskolci Nemzeti Színház) állított össze és rendezett. Közreműködnek: Ungvári István, Mihályi Orsolya, Németh Eszter, valamint a Győri Nemzeti Színház és a MATE Kaposvári Campus növendékei. A nap koszorúzással zárul a Magyar Pieta 1956-os szobornál az Erzsébet ligetben, ahol a Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület és a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum tanulói is közreműködnek. A szervezők a helyszínekre minden emlékezni vágyót szeretettel várnak.