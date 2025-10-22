október 22., szerda

Előd névnap

Városi megemlékezés

1 órája

Az 1956-os eseményekre emlékeznek Pápán

Címkék#Pápán#Jókai Mór Művelődési Központban#ünnepség#forradalom és szabadságharc

Pápa városa idén is a Jókai Mór Művelődési Központban tartja ünnepi műsorát az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. A városi megemlékezés keretében október 23-án, csütörtökön több helyszínen, koszorúzásokkal, ünnepi beszédekkel és egy különleges színházi műsorral emlékeznek az 56-os eseményekre.

Haraszti Gábor

A városi megemlékezés 15:30-kor kezdődik a Deák Ferenc utcában, ahol Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájánál helyeznek el koszorúkat, az emléktábla felavatásának 30. évfordulója alkalmából. Beszédet mond Kiss Bódog Zoltán, az egykori honvéd alezredes leszármazottja. 

Városi megemlékezés az 1956-os eseményekről Pápán
A városi ünnepség központi helyszíne ezúttal is Jókai Mór Művelődési Központ lesz
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A városi megemlékezés koszorúzással zárul

16 órakor a Márton István utcában folytatódik az eseménysorozat, ahol Katona István, Pápa Város Forradalmi Tanácsának elnöke emléktáblájánál helyeznek el koszorút. Az ünnepi műsor 17 órakor kezdődik a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében, emlékbeszédet mond Grőber Attila polgármester. A műsorban „Brukker Ferenc naplója – 10 évesen a forradalomban” címmel látható zenés színházi előadás, amelyet Móczár Bence és Tegyi Kornél (Győri és Miskolci Nemzeti Színház) állított össze és rendezett. Közreműködnek: Ungvári István, Mihályi Orsolya, Németh Eszter, valamint a Győri Nemzeti Színház és a MATE Kaposvári Campus növendékei. A nap koszorúzással zárul a Magyar Pieta 1956-os szobornál az Erzsébet ligetben, ahol a Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület és a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum tanulói is közreműködnek. A szervezők a helyszínekre minden emlékezni vágyót szeretettel várnak.

 

