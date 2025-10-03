Lagzi Lajcsi is fellépett a jubiláló sportcsarnokban

Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor miniszterelnök, Kovács Zoltán akkori polgármester, Deutsch Tamás ifjúsági- és sportminiszter, valamint Pintér Sándor belügyminiszter is jelen volt. A Városi Sportcsarnok alapkőletétele 1998 augusztusában történt, a munkálatok gyorsan haladtak, így alig több mint egy év múlva már át is adhatták az új sportközpontot. A nyitórendezvényt a pápai öregfiúk és a kormányválogatott közötti barátságos focimeccs színesítette.

A Városi Sportcsarnok nyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet

Forrás: papa-ma.hu

Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány a Városi Sportcsarnokban

A szabvány 20×40 méteres játéktérrel rendelkező sportcsarnok 1144 ülő- és 400 állóhellyel várja a látogatókat. Az elmúlt több mint negyed évszázadban a pápai sportélet központja volt, számos sportegyesület talált itt otthonra. A labdarúgás, kosárlabda és kézilabda mérkőzések mellett rendszeresen tartanak itt küzdősport- és táncversenyeket, testnevelés órákat, valamint szalagavatókat, játszóházakat és kiállításokat is. Az elmúlt húsz évben számtalan rangos sporteseménynek adott otthont a pápai sportcsarnok, többek között profi-boksz kisvilágbajnoki döntőnek, női junior kézilabda világbajnokságnak, sőt 2003-ban még Lagzi Lajcsi is elhozta szuperbuliját az épületbe. Nemzetközi táncversenyek, thai-boksz és más küzdősport események is rendszeresen helyet kaptak a csarnok falai között.

Kovács Zoltán és Orbán Viktor a szalagátvágáson, a háttérben Uhlár Tibor és Áldozó Tamás

Forrás: papa-ma.hu

Az 1994-ben alakult képviselő-testület takarékos gazdálkodása alapozta meg a beruházást. Az első Orbán-kormány 92 millió forintos támogatása pedig lehetővé tette, hogy a város végre egy korszerű sportcsarnokkal gazdagodjon. Az elmúlt 26 év eseményei bizonyítják: a „csarnok” valóban beteljesítette eredeti küldetését – hogy egyszerre szolgálja a sportot, a közösséget és a város életét.