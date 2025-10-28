A rendszerváltás időszakában, 1988-ban az ország számos pontján olyan civil közösségek jöttek létre, amelyek célja nem a múlt feledése, hanem annak megőrzése és újjáélesztése volt. Sümegen is ekkor bontakozott ki a városvédelem ügye, amikor megalakult a Városvédő és Szépítő Egyesület, amely az elmúlt évtizedekben a helyi örökség, a műemlékek és a hagyományok elkötelezett őrzőjévé vált.

A városvédelem erejét jelzi, hogy a sümegi közösség évtizedek óta őrzi múltját és értékeit

Fotó: Navracsics Tibor/ Facebook

Sümegen 35 éve él a városvédelem

A jubileumi év alkalmából most egy különleges kiadvány is napvilágot látott, „Elődeink nyomában – 35 éves a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület” címmel, amely az egyesület három és fél évtizedes munkáját foglalja össze. A könyv bemutatója ünnepi alkalom volt, amelyen Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett. Bejegyzésében hangsúlyozta: a rendszerváltás környékén ezek a városvédő egyesületek vállalták magukra a múlt értékeinek megmentését, amikor sokan inkább a múlt eltörlését szorgalmazták. „A ‘múltat végképp eltörölni’ jelszava helyett ezek a közösségek azt mondták: a múltat megmenteni, visszahozni, továbbadni” – fogalmazott.

Fotó: Navracsics Tibor/ Facebook

A kötet nemcsak a sümegi egyesület történetét, hanem a város elmúlt évtizedeinek alakulását is bemutatja. Felidézi a helyi összefogás erejét, a közösségi munkát, amely nélkül ma sok régi épület, emlékhely vagy hagyomány talán már nem létezne. A kiadvány egyszerre tisztelgés az alapítók előtt és inspiráció a jövő generációinak: hogy ők is felismerjék, a múlt megőrzése a jövő építésének egyik legfontosabb alapja.