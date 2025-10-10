október 10., péntek

Őszi Kapolcsi Vásár – hagyomány, ízek és zenés mulatság

Címkék#gasztronómia#Kapolcsi Vásár#hagyomány#kézműves

Kapolcs évszázados hagyományait eleveníti fel a hétvégén megrendezendő esemény: a színes programokkal és helyi finomságokkal idén is igazi közösségi élményt kínál a Kapolcsi Vásár.

Seres Elizabeth

Kapolcs életének mindig is része volt a vásár. A településnek régi vásárjoga volt, így évente kétszer – tavasszal és ősszel – tartottak nagy találkozót, ahol a környék lakói nemcsak portékáikat kínálták, hanem közösséget is építettek. Ezt a hagyományt folytatja az október 11-én, szombaton megrendezendő Kapolcsi Vásár, amely a Dörögdi út mellett, a vásártéren várja a látogatókat.

A kapolcsi vásár ismét közösségi találkozóhely lesz, ahol hagyomány, gasztronómia és zene találkozik. Fotó: kapolcsi vásár facebook
A kapolcsi vásár ismét közösségi találkozóhely lesz, ahol hagyomány, gasztronómia és zene találkozik
Fotó: Kapolcsi Vásár/Facebook

Őszi vásár Kapolcson

A program idén is bőséges kínálattal kecsegtet: helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek portékái sorakoznak fel, a vásárlók pedig a legfrissebb termények, ínycsiklandó házi készítmények és egyedi kézműves alkotások közül válogathatnak. A családosoknak sem kell unatkozniuk, hiszen a vásártéren középkori vándorjátszótér és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

A gasztronómia kedvelői is megtalálják számításukat: igazi gasztrotalálkozó kerekedik, ahol helyi ételek és különleges ízek csábítják a látogatókat. A választékban ott lesz többek között a híres karcagi birkapörkölt is, amely minden bizonnyal a nap egyik kedvence lesz.

A színpadi programok a zenéről és a jókedvről gondoskodnak. Délelőtt tíz órakor a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar nyitja a rendezvényt, majd Patkó Bandi legendája kel életre Czéh Dániel előadásában. A délután könnyed hangulatát a Jazzy Funtazi duó és az Esztám zenekar biztosítja, utóbbi a program után mulatósra is invitálja a közönséget a helyszínen.

A szervezők – Kapolcs Önkormányzata és a helyi egyesületek – minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt elevenítsék fel a régi vásárok hangulatát a kapolcsi dombok között.

 

