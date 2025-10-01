október 1., szerda

Vasvári Vivien eladná balatonfüredi lakását, szerinted megéri az árát?

A balatoni ingatlanpiacon egy meseszép lakás jelent meg, amely ráadásul egy ismert tévés személyiségé, egy egykori modellé: Vasvári Vivien a közösségi oldalán jelentette be, hogy megválna szeretett balatonfüredi otthonától.

Veol.hu

Vasvári Vivien a közösségi oldalán mutatta meg az ingatlant, amely közel 75 millió forintért vásárolható meg Balatonfüreden. A lakás tágas tereivel és panorámás kilátásával sokak számára vonzó lehet.

Fotó: MW

Vasvári Vivien meglepetésként osztotta meg Instagram-sztorijában, hogy megválna szeretett balatoni lakásától.

„Eladó a kis kincses dobozom Balatonfüreden” – írta követőinek a modell. A 52 négyzetméteres, kétszobás otthont 74,9 millió forintért kínálja. A hirdetés szerint az ingatlan 2020-ban épült, és tartozik hozzá egy 10 négyzetméteres erkély is. A négygyermekes influenszer lakásában elsősorban a kék és a fehér árnyalatok dominálnak. A ház hátsó kertjében található medence intim és nyugodt környezetet biztosít a pihenéshez, kikapcsolódáshoz. Az ingatlanhoz zárt udvarban tartozik autóbeálló, így a parkolás is kényelmes és biztonságos.

 

