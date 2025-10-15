Végh-Mozgai Heni kiállításának megnyitója Balatonfüreden

A kultúra iránt érdeklődőknek inspiráló programot kínál az Arácsi Népház. A Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó a kulturális programok sorát gazdagítja októberben és novemberben – írja a Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Egyesület.

A Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó a festmények és a zenei kíséret különleges összhangját kínálja az érdeklődőknek.

Forrás: balatonfured.hu

Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó

A kiállítást 2025. október 17-én, pénteken 17:00 órakor nyitják meg a Balatonfüredi Arácsi Népházban. A tárlatot Csorba Kata, a Füred TV főszerkesztője nyitja meg, közreműködik Végh Koppány zongorán és Ferencz Zoé szaxofonon.

A kiállítás 2025. november 13-ig tekinthető meg az Arácsi Népház nyitvatartási idejében: hétfőn és csütörtökön 10:00–18:00, szerdán 14:00–18:00.