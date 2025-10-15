október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Végh-Mozgai Heni kiállításának megnyitója Balatonfüreden

Címkék#Végh-Mozgai Heni#Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Egyesület#festmény#Balatonfüreden#Arácsi Népház#kultúra#program

A képzőművészet kedvelői különleges élményre számíthatnak pénteken: Végh-Mozgai Heni kiállításának megnyitója lesz az Arácsi Népházban.

Balogh Rebeka

A kultúra iránt érdeklődőknek inspiráló programot kínál az Arácsi Népház. A Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó a kulturális programok sorát gazdagítja októberben és novemberben – írja a Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Egyesület.

A Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó a festmények és a zenei kíséret különleges összhangját kínálja az érdeklődőknek. Forrás: Balatonfured.hu
A Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó a festmények és a zenei kíséret különleges összhangját kínálja az érdeklődőknek.
Forrás: balatonfured.hu

Végh-Mozgai Heni kiállításmegnyitó

A kiállítást 2025. október 17-én, pénteken 17:00 órakor nyitják meg a Balatonfüredi Arácsi Népházban. A tárlatot Csorba Kata, a Füred TV főszerkesztője nyitja meg, közreműködik Végh Koppány zongorán és Ferencz Zoé szaxofonon. 

A kiállítás 2025. november 13-ig tekinthető meg az Arácsi Népház nyitvatartási idejében: hétfőn és csütörtökön 10:00–18:00, szerdán 14:00–18:00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu