Őt is elcsábította a magyar tenger

52 perce

Váratlan helyre ugrott be Orbán Viktor, ő sem tudott ellenállni a balatoni legendának (+ fotó)

Címkék#Zánka#Harcosok Klubja#Orbán Viktor

Orbán Viktor is tudja, mi a legjobb Balatonfüreden: váratlan helyről posztolt a miniszterelnök.

Veol.hu

Zánkára – a Harcosok Klubja edzőtáborába – menet Orbán Viktor beugrott velős pirítósozni a balatonfüredi Hatlépcsősbe – láthatjuk a miniszterelnök Facebook-oldalán.

„A velős pirítós legendás. És tényleg.” Forrás: Orbán Viktor / Facebook
„A velős pirítós legendás. És tényleg.”
Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Velős pirítós után edzőtábor

Ma vette kezdetét Zánkán a kétnapos Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze, Sátoraljaújhely után másodszor. 

 

