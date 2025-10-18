Őt is elcsábította a magyar tenger
Váratlan helyre ugrott be Orbán Viktor, ő sem tudott ellenállni a balatoni legendának (+ fotó)
Orbán Viktor is tudja, mi a legjobb Balatonfüreden: váratlan helyről posztolt a miniszterelnök.
Zánkára – a Harcosok Klubja edzőtáborába – menet Orbán Viktor beugrott velős pirítósozni a balatonfüredi Hatlépcsősbe – láthatjuk a miniszterelnök Facebook-oldalán.
Velős pirítós után edzőtábor
Ma vette kezdetét Zánkán a kétnapos Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze, Sátoraljaújhely után másodszor.
