Idilli hőmérséklet és nyugalom

Az ősz legkellemesebb napjai: így hódít a vénasszonyok nyara

Szinte mindenki szereti az ősz elejét, amikor a természet még pompázik, a levelek színesek, és a nap melegen simogatja arcunkat. A szeptember vége és október első fele évről évre elhozza a vénasszonyok nyara, vagy angol nevén az indián nyár varázsát: a reggelek hűvösek és párásak, a délutánok azonban többnyire napsütésesek, szélcsendesek, kellemes hőmérsékletűek.

Titzl Vivien

Az elnevezések mögött történelmi és népi hagyományok húzódnak meg. A „vénasszonyok nyara” kifejezés Németországból eredhet: az őszt az „öreg-asszonynyár” és a tavaszt a „fiatal-asszonynyár” megkülönböztetésével jelölték. Vidékeken, ahol régen kevés házban fűtöttek, az idős asszonyok ilyenkor napközben ültek ki a ház elé, élvezve a kellemesen meleg napsugarakat, amelyekre a forró nyári napokon nem lett volna lehetőségük.

Vénasszonyok nyara vagy indián nyár? Így élvezheted az ősz legszebb napjait
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az indián nyár angolszász eredetű, Észak-Amerikában elterjedt kifejezés. Egyes történeti feljegyzések szerint már az 1770-es években is használták, eredete valószínűleg az őslakosok vadászataival, valamint az indiánok színes öltözékével függ össze, amely az őszi természet színeire emlékeztet. Franciaországban, és más európai országokban is így nevezik ezt a kellemes időszakot.

Más feljegyzések szerint az indián nyár kifejezés eredete kettős lehet: Észak-Amerikában az indiánok számára ez az időszak a legnagyobb betakarítást és bőséget jelentette, míg egy másik, kritikusabb nézőpont szerint az európai hódítók októberig folytathatták hadjárataikat, csak a hideg beálltával vonultak vissza az indiánok a nehezen megközelíthető téli szállásaikra.

Európában a kifejezés kedveltségét egy francia sanzon, Joe Dassin „ L'été indien” című dala is erősítette, magyar változatban Kovács Kati Indián nyár dalával vált ismertté. A régiek emellett „Márton nyara” néven is hívták, mivel gyakran november elejére, Márton nap környékére esett ez a kellemes, napos időszak.

Meteorológiai szempontból a jelenség oka egy nagy kiterjedésű anticiklon Kelet-Európa felett, amely száraz, csapadékmentes levegőt hoz, és meggátolja a frontok áramlását. Ennek köszönhetően a napok nyugodtak, szélcsendesek, és akár hetekre biztosítják a kellemes, csapadékmentes időt.

A vénasszonyok nyara megannyi jó lehetőséggel kecsegtet 

Ez az időszak tökéletes lehetőség a szabadtéri programokra, hiszen már nem tikkasztó a nyári hőség, de a hőmérséklet még elég meleg ahhoz, hogy kiélvezzük a napsütést. Egy kávézás a kertben, sütögetés a családdal, vagy egy hosszabb séta mind belefér, sőt, a kertészkedők számára a legideálisabb időszak a kert rendbe tételére is.

Most érdemes elvégezni a komposztálást, összegyűjteni a lehulló leveleket, rendbe tenni a gyepet és a sövényeket, metszeni a bogyós növényeket, takarni a rózsákat, visszavágni a fűszernövényeket és elültetni a gyümölcsfákat. A természet ezen a rövid időszakon keresztül kínál lehetőséget a kert ápolására, mielőtt beköszönt a hűvös, csapadékos ősz.

A vénasszonyok nyara tehát nem csupán kellemes időjárás, hanem lehetőség is: a szabadtéri élményekre, a családi programokra és a kertgondozásra. Bár a klímaváltozás miatt egyre bizonytalanabb ez az időszak, minden percét érdemes kihasználni, hiszen ez az ősz legvarázslatosabb, legnyugodtabb és legmelegebb pillanatait hozza el.

 

 

