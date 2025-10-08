Az ősz legkellemesebb napjai: így hódít a vénasszonyok nyara

Az elnevezések mögött történelmi és népi hagyományok húzódnak meg. A „vénasszonyok nyara” kifejezés Németországból eredhet: az őszt az „öreg-asszonynyár” és a tavaszt a „fiatal-asszonynyár” megkülönböztetésével jelölték. Vidékeken, ahol régen kevés házban fűtöttek, az idős asszonyok ilyenkor napközben ültek ki a ház elé, élvezve a kellemesen meleg napsugarakat, amelyekre a forró nyári napokon nem lett volna lehetőségük.

Vénasszonyok nyara vagy indián nyár? Így élvezheted az ősz legszebb napjait

Az indián nyár angolszász eredetű, Észak-Amerikában elterjedt kifejezés. Egyes történeti feljegyzések szerint már az 1770-es években is használták, eredete valószínűleg az őslakosok vadászataival, valamint az indiánok színes öltözékével függ össze, amely az őszi természet színeire emlékeztet. Franciaországban, és más európai országokban is így nevezik ezt a kellemes időszakot.

Más feljegyzések szerint az indián nyár kifejezés eredete kettős lehet: Észak-Amerikában az indiánok számára ez az időszak a legnagyobb betakarítást és bőséget jelentette, míg egy másik, kritikusabb nézőpont szerint az európai hódítók októberig folytathatták hadjárataikat, csak a hideg beálltával vonultak vissza az indiánok a nehezen megközelíthető téli szállásaikra.

Európában a kifejezés kedveltségét egy francia sanzon, Joe Dassin „ L'été indien” című dala is erősítette, magyar változatban Kovács Kati Indián nyár dalával vált ismertté. A régiek emellett „Márton nyara” néven is hívták, mivel gyakran november elejére, Márton nap környékére esett ez a kellemes, napos időszak.

Meteorológiai szempontból a jelenség oka egy nagy kiterjedésű anticiklon Kelet-Európa felett, amely száraz, csapadékmentes levegőt hoz, és meggátolja a frontok áramlását. Ennek köszönhetően a napok nyugodtak, szélcsendesek, és akár hetekre biztosítják a kellemes, csapadékmentes időt.

Ez az időszak tökéletes lehetőség a szabadtéri programokra, hiszen már nem tikkasztó a nyári hőség, de a hőmérséklet még elég meleg ahhoz, hogy kiélvezzük a napsütést. Egy kávézás a kertben, sütögetés a családdal, vagy egy hosszabb séta mind belefér, sőt, a kertészkedők számára a legideálisabb időszak a kert rendbe tételére is.