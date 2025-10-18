1 órája
Megújítanák az SZTK épületét
Porga Gyula, Veszprém város polgármestere és Ovádi Péter országgyűlési képviselő egy közös videóban üzente meg a város lakosságának, hogy a Versenyképes Járások Program keretében milyen épületek felújítására biztosítanának forrásokat.
Fotó: Google fotók
Porga Gyula a videóban elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program első pályázati szakaszán túljutottak. A polgármester úgy fogalmazott, a rendelkezésre álló 250 millió forintot próbálták olyan feladatokra költeni, amik nem csak Veszprém, hanem a járás polgáráinak életét is könnyebbé teszik. Emiatt az egykori SZTK épületének megújításának első ütemét szeretnék elkezdeni, illetve a rendőrségnek, a mentőknek és a tűzoltóknak biztosítanának forrásokat.
Ovádi Péter a videóban arról tájékoztatta az embereket, hogy Veszprém megye 1-es számú választókörzete kiválóan teljesített a program első szakaszában. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy tudják, hogy még sok fejlesztés vár rájuk az egészségügy, a rendőrség és a tűzoltóság területén, emiatt is örül annak, hogy a program második szakaszában ezeket a projektetket is tudják támogatni.
Az SZTK megújítása a Versenyképes Járások Program keretében
A veszprem.hu oldalán bővebben is olvashatunk az SZTK épületének megújításáról. Eszerint:
„A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori „SZTK” Rendelőintézetének részleges felújítása – Fogadótér – 1. ütem” című fejlesztés megvalósult Magyarország Kormányának a Versenyképes Járások Program keretében biztosított 110 000 000 forint összegű támogatásával.
A fejlesztés során sor kerül a fölszinti fogadótér és földszinten található közlekedő és vizesblokk helyiségek felújítására, valamint eszközbeszerzésre. A megvalósítás kezdő időpontjának 2025. július elsejét jelölték meg, a fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.07.31.
A fejújítás főbb részei:
- A fejlesztés műszaki tartalma szerint, a felújítással érintett helyiségek belső nyílászáróinak cseréje, padlóburkolatok részleges cseréje, megmaradó burkolat megújítása, falfelületek javítása, festése, falburkolatok felújítása, cseréje történik.
- A regisztrációs helyiségek válaszfalainak belső átalakításával realizálódnak a belső térhasználatok, valamint megoldásra kerül a jelenleg ideiglenesen az előtérből leválasztott takarítói öltözők elhelyezése.
- A WC blokkok belső átalakításával szabályos és akadálymentes blokkok kialakítása.
- A felújítások műszaki tartalom meghatározása során figyelembe vették a már felújított szintek anyaghasználatait, az egységes igényes megjelenési elvárásokat is.
- A beavatkozások tervezetten mintegy 290 m2 összes hasznos alapterületen valósulnak meg.
- Eszközbeszerzés keretén belül fogászati kezelőegység, kompresszor, elszívó motor és NSK kézidarab készlet kerül beszerzésre.