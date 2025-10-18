Megújítanák az SZTK épületét

Porga Gyula a videóban elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program első pályázati szakaszán túljutottak. A polgármester úgy fogalmazott, a rendelkezésre álló 250 millió forintot próbálták olyan feladatokra költeni, amik nem csak Veszprém, hanem a járás polgáráinak életét is könnyebbé teszik. Emiatt az egykori SZTK épületének megújításának első ütemét szeretnék elkezdeni, illetve a rendőrségnek, a mentőknek és a tűzoltóknak biztosítanának forrásokat.

A Versenyképes Járások Program keretében az egykori SZTK épületének megújításának első ütemét szeretnék elkezdeni

Fotó: Google fotók

Ovádi Péter a videóban arról tájékoztatta az embereket, hogy Veszprém megye 1-es számú választókörzete kiválóan teljesített a program első szakaszában. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy tudják, hogy még sok fejlesztés vár rájuk az egészségügy, a rendőrség és a tűzoltóság területén, emiatt is örül annak, hogy a program második szakaszában ezeket a projektetket is tudják támogatni.

Az SZTK megújítása a Versenyképes Járások Program keretében

A veszprem.hu oldalán bővebben is olvashatunk az SZTK épületének megújításáról. Eszerint:

„A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori „SZTK” Rendelőintézetének részleges felújítása – Fogadótér – 1. ütem” című fejlesztés megvalósult Magyarország Kormányának a Versenyképes Járások Program keretében biztosított 110 000 000 forint összegű támogatásával.

A fejlesztés során sor kerül a fölszinti fogadótér és földszinten található közlekedő és vizesblokk helyiségek felújítására, valamint eszközbeszerzésre. A megvalósítás kezdő időpontjának 2025. július elsejét jelölték meg, a fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.07.31.

A fejújítás főbb részei: