Megterheli a szervezetet

2 órája

Veszélyesek lehetnek a zöldségek? – a dietetikus válaszol

Címkék#szervezet#vesék#zöldség

A zöldségek az egészséges étrend alapját jelentik: bővelkednek rostban, vitaminokban és antioxidánsokban. Azonban bizonyos zöldségek túlzott fogyasztása hosszú távon megterhelheti a szervezetet, különösen a veséket. Ha folyamatosan olyan anyagokkal terheljük őket, amelyeket nehezen tudnak kiválasztani, a működésük romolhat, és akár vesekövek is kialakulhatnak. Hadnagyné Bea dieteikust kérdeztük a témában.

Szilas Lilla
Fotó: Getty Images

Az egyik leggyakoribb problémát az oxalát okozza, amely számos zöldségben megtalálható, például a céklában, spenótban, sóskában és rebarbarában. A cékla magas oxaláttartalma miatt nagy mennyiségben (főleg nyersen fogyasztva) megterhelheti a veséket. Az oxalát a szervezetben kalciummal reakcióba lépve apró kristályokat képezhet, amelyek lerakódhatnak a vesében. Emiatt történik a vesekő kialakulása, a fájdalom és a gyulladás.

A vesekő kialakulása a túlzott céklafogyasztásra is visszavezethető
Fotó: Getty Images

A megoldás Hadnagyné Bea szerint az említett zöldségek tudatos elkészítés és fogyasztás. Főzéssel vagy párolással az oxaláttartalom jelentősen csökkenthető, és ezzel kevésbé terheljük a vesét. Emellett elengedhetetlen a bőséges folyadékbevitel, amely segít hígítani a vizeletet és csökkenti a kristályképződés kockázatát.

Hogyan kerülhető el a vesekő kialakulása?

A veséket nemcsak az oxalát, hanem a zöldségek magas kálium- és foszfortartalma is megterhelheti. Különösen magas káliumtartalommal bír a burgonya és az édesburgonya, főleg héjjal együtt sütve. Ezt csökkenthetjük, ha a zöldséget kisebb darabokra vágjuk, főzés előtt vízben áztatjuk, majd a főzővizet nem használjuk fel. Ugyanez érvényes a főtt zöldségekre és a mirelit termékekre is: a főző- vagy olvasztólevet érdemes leönteni.

Vesebetegek számára a dietetikus szerint kockázatos lehet többek között a paradicsom és a paradicsomalapú termékek, a tökfélék, a főtt spenót, mángold, sóska és a hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó). Konzervzöldségek esetében javasolt az alapos leöblítés, hogy csökkenjen a nátrium- és káliumtartalom. De nem csak a zöldségek, hanem a gyümölcsök közül a banán, narancs, avokádó, kiwi, sárgabarack, dinnye és az aszalt gyümölcsök is tartalmaznak sok káliumot.

A foszfor túlzott bevitele szintén káros lehet: nemcsak a veséket terheli, hanem felboríthatja a szervezet kalcium-foszfor egyensúlyát, elősegítve a csontvesztést, csontritkulást, érelmeszesedést és szív-érrendszeri betegségeket. Magas foszfortartalmú zöldségek a spenót, fokhagyma, zöldborsó, szárazbab, lencse és a banán. Levesek készítésekor érdemes kerülni a csontlevet, levesport és mesterséges alapleveket a dietetikus javaslata alapján.

Nem csak a helyes étkezés a fontos

A mozgáshiány, a helytelen étrend, a túl sok só, a magas fehérjebevitel, az adalékanyagokban gazdag élelmiszerek, valamint az alkohol- és dohányfogyasztás mind rontják a veseműködést. Ezek a tényezők hozzájárulnak a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az érrendszeri problémák kialakulásához is. Mindez közvetetten a vesékre is hat Hadnagyné Bea szerint.

Az egészséges veseműködés fenntartásához a mediterrán étrend bizonyul ideálisnak: mérsékelt húsfogyasztás, minőségi olívaolaj, halak, megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs, valamint elegendő rostbevitel. Ez az étrend segít ellensúlyozni a szervezet elsavasodását, amely a túlzott fehérje- és foszfátbevitel miatt alakulhat ki.

A túlsavasodás hosszú távon a vesék működését is rontja, ezért fontos a sav-bázis egyensúly fenntartása. A lúgosító, bázikus hatású ételek rendszeres fogyasztása támogatja a vesék anyagcseréjét, és hozzájárul egészségük megőrzéséhez.

 

