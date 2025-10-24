Veszélyesek lehetnek a zöldségek? – a dietetikus válaszol

Az egyik leggyakoribb problémát az oxalát okozza, amely számos zöldségben megtalálható, például a céklában, spenótban, sóskában és rebarbarában. A cékla magas oxaláttartalma miatt nagy mennyiségben (főleg nyersen fogyasztva) megterhelheti a veséket. Az oxalát a szervezetben kalciummal reakcióba lépve apró kristályokat képezhet, amelyek lerakódhatnak a vesében. Emiatt történik a vesekő kialakulása, a fájdalom és a gyulladás.

A vesekő kialakulása a túlzott céklafogyasztásra is visszavezethető

Fotó: Getty Images

A megoldás Hadnagyné Bea szerint az említett zöldségek tudatos elkészítés és fogyasztás. Főzéssel vagy párolással az oxaláttartalom jelentősen csökkenthető, és ezzel kevésbé terheljük a vesét. Emellett elengedhetetlen a bőséges folyadékbevitel, amely segít hígítani a vizeletet és csökkenti a kristályképződés kockázatát.

Hogyan kerülhető el a vesekő kialakulása?

A veséket nemcsak az oxalát, hanem a zöldségek magas kálium- és foszfortartalma is megterhelheti. Különösen magas káliumtartalommal bír a burgonya és az édesburgonya, főleg héjjal együtt sütve. Ezt csökkenthetjük, ha a zöldséget kisebb darabokra vágjuk, főzés előtt vízben áztatjuk, majd a főzővizet nem használjuk fel. Ugyanez érvényes a főtt zöldségekre és a mirelit termékekre is: a főző- vagy olvasztólevet érdemes leönteni.

Vesebetegek számára a dietetikus szerint kockázatos lehet többek között a paradicsom és a paradicsomalapú termékek, a tökfélék, a főtt spenót, mángold, sóska és a hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó). Konzervzöldségek esetében javasolt az alapos leöblítés, hogy csökkenjen a nátrium- és káliumtartalom. De nem csak a zöldségek, hanem a gyümölcsök közül a banán, narancs, avokádó, kiwi, sárgabarack, dinnye és az aszalt gyümölcsök is tartalmaznak sok káliumot.

A foszfor túlzott bevitele szintén káros lehet: nemcsak a veséket terheli, hanem felboríthatja a szervezet kalcium-foszfor egyensúlyát, elősegítve a csontvesztést, csontritkulást, érelmeszesedést és szív-érrendszeri betegségeket. Magas foszfortartalmú zöldségek a spenót, fokhagyma, zöldborsó, szárazbab, lencse és a banán. Levesek készítésekor érdemes kerülni a csontlevet, levesport és mesterséges alapleveket a dietetikus javaslata alapján.