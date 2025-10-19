1 órája
Ünnepi kiállítás Veszeli Lajos 80. születésnapjára (galéria)
Október 18-án a Balatonalmádi Kerényi Imre Kult-Magtárban megnyílt Veszeli Lajos festőművész, a város díszpolgáránk kiállítása 80. születésnapja alkalmából. A kiállításon Veszeli Lajos éltművének egy kis darabja tekinthető meg.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Az ünnepi kiállításon elsőként Veszeli Lajos lánya, Veszeli Annamária mesélt gyermekkoráról. Megtudhattunk néhány érdekes történetet arról, hogyan telt az óvodás kora, hogy az édesapja kosárlabdázót szeretett volna belőle faragni, annak ellenére, hogy félt a labdától és, hogy hogyan javította fel apukája segítségével az iskolában rajzból kapott kettes átlagát.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az ünnepségen elmondta, hogy Veszeli Lajos az élő példája annak, hogy kicsit almádinak lenni nem lehet. Navracsics Tibor szerint a művész emiatt érezte azt, hogy nem elég a városban lakni és alkotni, a festő felfedezte Balatonalmádi karakterét. Veszeli Lajos megtalálta azt, mit jelent igazán almádinak lenni és a miniszter szerint ez eredménye azt, hogy a város ennyit köszönhet neki és, hogy az almádiak ezernyi történetet tudnak mesélni a festőművészről. Veszeli Lajos nem csak a műalkotásait adta a közösségnek, hanem Balatonalmádi lelkét – fogalmazott Navracsics Tibor.
Veszeli Lajos, a Balaton festője
Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere beszédében elmondta, hogy Veszeli Lajos neve mára összeforrt
- a Balatonnal,
- a festészettel és
- Balatonalmádival.
A művész a város díszpolgára, 47 éve él és alkot Balatonalmádiban. Szombathely, Budapest és Veszprém után végül a Balaton partján telepedett le, épített házat és műtermet barátai segítségével. Veszeli Lajos festményeit, akvarelljeit, síkplasztikáit itthon és messze földön ismerik, számos országban voltak tárlatai. Tizenkét évig rajzolóművésze és képzőművészeti szerkesztője volt a veszprémi Naplónak. 1989-ben létrehozta az Almádiért Alapítványt, valamint megjelent szerkesztésében az első városi lap, az Új Almádi Újság, mely a mai napig működik. Barátaival közösen hozta létre a Vörösberényi Polgári Olvasókört. 2002-ben Balatonalmádi székhellyel és szerkesztőséggel Új Balaton című folyóiratot hozott létre, melynek ő volt a felelős szerkesztője és ami másfél év alatt az ország legelegánsabb művészeti folyóirata lett. Mozgalmat indított, hogy visszaszerezzék a városnak a Vörösberényi Kolostort és a Magtárat. 2012–13-ban megálmodta és létrehozta a Kézfogás Európa Szoborparkot, illetve ugyanekkor részt vett az Almádi P-Art Alapítvány megalapításában, melynek művészeti vezetője lett. 2014-ben megalapította az Öreghegyi szobrásztelep, valamint nevéhez fűződik a Balatonalmádi Panteon létrehozása. Bercsényi László szerint Veszeli Lajos a Balaton festője, aki nem a tájat másolja, hanem annak lelkét idézi meg.
Ünnepi kiállítás Veszeli Lajos 80. születésnapjáraFotók: Nagy Lajos/Napló
Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, Balatonfüred polgármestere beszédében elmondta, hogy mikor Veszeli Lajos be akarta mutatni a Balaton régió művészeti kulturális kincseit, a három vármegyének, Zala, Somogy és Veszprém balatoni identitását, létrehoztak egy művészeti társadalmi folyóiratot. Bóka István nagyon büszke erre a közös munkára és sajnálja, hogy a közös kultúrát megalapozó kiadvány nem maradhatott tovább fenn. Balatonfüred polgármestere szerint Veszeli Lajos tette kulturális értelemben a legtöbbet a Balaton régióért.
Az ünnepségen közreműködött Nagy Zsuzsa hegedűművész. Veszeli Lajos szülésnapjára egy Bartl Kálmán kőfaragó mester által készített Balaton formájú vöröskő pálinkakínálót kapott.
A kiállítás megnyitása
A kiállítást Tóth Benedek, a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy édesapja és Veszeli Lajos testvérekként gondoltak egymásra. Tóth Benedek a művész otthonára mesebeli helyként gondolt vissza, ahol Veszeli Lajos volt a varázsló. Tóth Benedek szerint a művész az igazság embere, aki minden alkotásában az igazságot mutatja meg.
Veszeli Annamária az ünnepség végén elmondta, hogy Veszeli Lajosnak Balatonalmádiban összesen két önálló kiállítása volt, melyekre nagyon büszke. A most megnyílt kiállításon életművének csak egy kis részlete jelenik meg. A Magtár egyik termébe nagy méretű akvarelljei láthatók, a másik teremben installációk találhatók, illetve a kiállításra kollégái és barátai is elhozták pár saját alkotásukat és kisebb, lelkekre ható üzeneteiket.
Az ünnepség után a Magtár pincéjében a My Brother Jake's Band koncertet adott a művész tiszteletére.