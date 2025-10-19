Ünnepi kiállítás Veszeli Lajos 80. születésnapjára (galéria)

Az ünnepi kiállításon elsőként Veszeli Lajos lánya, Veszeli Annamária mesélt gyermekkoráról. Megtudhattunk néhány érdekes történetet arról, hogyan telt az óvodás kora, hogy az édesapja kosárlabdázót szeretett volna belőle faragni, annak ellenére, hogy félt a labdától és, hogy hogyan javította fel apukája segítségével az iskolában rajzból kapott kettes átlagát.

Bercsényi László adta át Veszeli Lajosnak születésnapi ajándékát

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az ünnepségen elmondta, hogy Veszeli Lajos az élő példája annak, hogy kicsit almádinak lenni nem lehet. Navracsics Tibor szerint a művész emiatt érezte azt, hogy nem elég a városban lakni és alkotni, a festő felfedezte Balatonalmádi karakterét. Veszeli Lajos megtalálta azt, mit jelent igazán almádinak lenni és a miniszter szerint ez eredménye azt, hogy a város ennyit köszönhet neki és, hogy az almádiak ezernyi történetet tudnak mesélni a festőművészről. Veszeli Lajos nem csak a műalkotásait adta a közösségnek, hanem Balatonalmádi lelkét – fogalmazott Navracsics Tibor.

Veszeli Lajos, a Balaton festője

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere beszédében elmondta, hogy Veszeli Lajos neve mára összeforrt

a Balatonnal,

a festészettel és

Balatonalmádival.

A művész a város díszpolgára, 47 éve él és alkot Balatonalmádiban. Szombathely, Budapest és Veszprém után végül a Balaton partján telepedett le, épített házat és műtermet barátai segítségével. Veszeli Lajos festményeit, akvarelljeit, síkplasztikáit itthon és messze földön ismerik, számos országban voltak tárlatai. Tizenkét évig rajzolóművésze és képzőművészeti szerkesztője volt a veszprémi Naplónak. 1989-ben létrehozta az Almádiért Alapítványt, valamint megjelent szerkesztésében az első városi lap, az Új Almádi Újság, mely a mai napig működik. Barátaival közösen hozta létre a Vörösberényi Polgári Olvasókört. 2002-ben Balatonalmádi székhellyel és szerkesztőséggel Új Balaton című folyóiratot hozott létre, melynek ő volt a felelős szerkesztője és ami másfél év alatt az ország legelegánsabb művészeti folyóirata lett. Mozgalmat indított, hogy visszaszerezzék a városnak a Vörösberényi Kolostort és a Magtárat. 2012–13-ban megálmodta és létrehozta a Kézfogás Európa Szoborparkot, illetve ugyanekkor részt vett az Almádi P-Art Alapítvány megalapításában, melynek művészeti vezetője lett. 2014-ben megalapította az Öreghegyi szobrásztelep, valamint nevéhez fűződik a Balatonalmádi Panteon létrehozása. Bercsényi László szerint Veszeli Lajos a Balaton festője, aki nem a tájat másolja, hanem annak lelkét idézi meg.