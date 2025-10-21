Ettől sokan tartottak, szalmonella és skarlát ütötte fel a fejét Veszprém megyében

Ahogy korábbi cikkkeink a Dengue-láz kapcsán is beszámolt a különböző fertőzések veszélyeiről, az országban illetve a vármegyénkben most arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a heti Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a veszélyes járványok – köztük szalmonella és skarlát – jelentős növekedést mutatnak.

A szalmonella és skarlát Veszprém megyében is jelen van. Higiéniával megelőzhetők a veszélyes járványok

Forrás: pexels

Veszélyes járványok – mi az a szalmonella és a skarlát?

A szalmonellózis egy bakteriális fertőzés, amely leggyakrabban szennyezett élelmiszerekkel – nyers húsokkal, tojással vagy nem megfelelően hőkezelt ételekkel – terjed. Súlyos esetben a baktériumok a bélrendszert is megtámadhatják, szepszist okozva.

A szalmonella tünetei:

Hasmenés (vizes, nyákos)

Hasi fájdalom, görcsök

Hányinger, hányás

Láz, hidegrázás

Fejfájás, fáradtság

A tünetek általában 6–48 órával a fertőzött étel elfogyasztása után jelentkeznek, és 2–10 napig tarthatnak. Súlyos esetekben kiszáradás léphet fel, különösen gyermekeknél és időseknél.

A szalmonella megelőzés legfontosabb lépései: alapos kézmosás étkezés előtt és után, húsok megfelelő hőkezelése, nyers tojás és hús fogyasztásának kerülése, valamint friss és hűtött élelmiszerek vásárlása és tárolása.

A skarlátot a Streptococcus pyogenes baktérium okozza, cseppfertőzéssel terjed. Bár gyermekbetegségnek számít, felnőttek is elkaphatják. A betegség antibiotikumokkal jól kezelhető, de szövődmények – például vesegyulladás vagy reumás láz – is előfordulhatnak.

A skarlát tünetei:

Magas láz (38–40°C)

Torokfájás, nyelési nehézségek

Duzzadt, vörös mandulák, fehér lepedék

„Málnanyelv” (vörös, kiemelkedő ízlelőbimbók)

Pontozott bőrkiütés, különösen a törzsön

A skarlát megelőzése antibiotikumos kezelésen és a higiéniai szabályok szigorú betartásán alapul, beleértve a gyakori kézmosást és a fertőzött személyek izolálását.