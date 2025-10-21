1 órája
Ettől sokan tartottak, szalmonella és skarlát ütötte fel a fejét Veszprém megyében
Az elmúlt hetekben a helyi egészségügyi hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a fertőzésekre. A Veszélyes járványok, köztük szalmonella és skarlát Veszprém vármegyében történő előfordulása jelentős növekedést mutat, így a megelőzés minden háztartás számára fontos.
Ahogy korábbi cikkkeink a Dengue-láz kapcsán is beszámolt a különböző fertőzések veszélyeiről, az országban illetve a vármegyénkben most arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a heti Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a veszélyes járványok – köztük szalmonella és skarlát – jelentős növekedést mutatnak.
Veszélyes járványok – mi az a szalmonella és a skarlát?
A szalmonellózis egy bakteriális fertőzés, amely leggyakrabban szennyezett élelmiszerekkel – nyers húsokkal, tojással vagy nem megfelelően hőkezelt ételekkel – terjed. Súlyos esetben a baktériumok a bélrendszert is megtámadhatják, szepszist okozva.
A szalmonella tünetei:
- Hasmenés (vizes, nyákos)
- Hasi fájdalom, görcsök
- Hányinger, hányás
- Láz, hidegrázás
- Fejfájás, fáradtság
A tünetek általában 6–48 órával a fertőzött étel elfogyasztása után jelentkeznek, és 2–10 napig tarthatnak. Súlyos esetekben kiszáradás léphet fel, különösen gyermekeknél és időseknél.
A szalmonella megelőzés legfontosabb lépései: alapos kézmosás étkezés előtt és után, húsok megfelelő hőkezelése, nyers tojás és hús fogyasztásának kerülése, valamint friss és hűtött élelmiszerek vásárlása és tárolása.
A skarlátot a Streptococcus pyogenes baktérium okozza, cseppfertőzéssel terjed. Bár gyermekbetegségnek számít, felnőttek is elkaphatják. A betegség antibiotikumokkal jól kezelhető, de szövődmények – például vesegyulladás vagy reumás láz – is előfordulhatnak.
A skarlát tünetei:
- Magas láz (38–40°C)
- Torokfájás, nyelési nehézségek
- Duzzadt, vörös mandulák, fehér lepedék
- „Málnanyelv” (vörös, kiemelkedő ízlelőbimbók)
- Pontozott bőrkiütés, különösen a törzsön
A skarlát megelőzése antibiotikumos kezelésen és a higiéniai szabályok szigorú betartásán alapul, beleértve a gyakori kézmosást és a fertőzött személyek izolálását.
Veszprém vármegyei vírus helyzet
A 2025. október 20-i NNK heti jelentése szerint Veszprém vármegyében a szalmonellás és skarlátos megbetegedések száma emelkedett.
Országosan a szalmonellás esetek száma 123 volt, ebből 3 esetet nálunk regisztráltak, míg a skarlátos esetek országos száma 49 és ebből 5 eset úgy szint a vármegyében regisztráltak.
A szakemberek kiemelik a higiénia, a megfelelő ételkezelés és a korai felismerés fontosságát a helyi lakosság körében.
A Veszélyes járványok – szalmonella és skarlát – megelőzése kulcsfontosságú Veszprém vármegyében a heti esetszámok növekedése miatt. A korai felismerés, a higiénia betartása és a megfelelő kezelési protokollok követése minden fertőző betegség esetén alapvető. Bár Magyarországon ritka, a dengue-láz és más trópusi fertőzések továbbra is figyelmet igényelnek az utazók körében.
