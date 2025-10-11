Így váltotta meg a világot Pusztamiske és lett világhírű Kékkút – Veszprém megye múltja filmkockákon

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján sok Veszprém megyei település jövője kérdésessé vált. A fiatalok elvándoroltak, a házak üresen maradtak, és a falvakban egyre nagyobb lett a csend. Mégis akadtak, akik nem adták fel. Veszprém megye múltja mögött ott vannak azok az emberek, akik hittek a közösség erejében: újranyitott kocsmát, épített tekepályát, vagy épp palackozóüzemet indítottak, és ezzel megmentették falvaikat az enyészettől. Ezt a korszakot idézi meg a Filmhíradók Online archív felvétele is, amely a nyolcvanas évek elejének hétköznapi hőseit mutatja be.

Veszprém megye múltja – Pusztamiske, a falu, amely új életre kelt.

Forrás: archív/veol.hu

Veszprém megye múltja: amikor egy jó ötlet falvakat mentett meg

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Pusztamiske, ez az apró Veszprém megyei település a kihalás szélén állt. Az idő megette a házakat, a fiatalok elvándoroltak, és a falu jövője reménytelennek tűnt. Ekkor tért vissza a falu egyik szülötte, Réfi Tihamér, aki bérbe vette és újranyitotta a bezárt kocsmát. Nem elégedett meg a sörcsap mögött állva, az udvaron tekepályát épített, és országos versenyt hirdetett, fődíjként egy vámkezelt japán autóval. A falu hirtelen megtelt élettel. A verseny hónapokon át tartott, az ország minden részéről érkeztek játékosok, és a bevételekből Réfi Tihamér a közösséget támogatta: biztosította az egészséges ivóvizet, új házak épültek, eltűntek a kátyús földutak, sőt új játszótér és felújított temető is jelezte, hogy megint van jövő. A „forintos ötlet” nemcsak pénzt, hanem hitet is adott a falunak. A bevételből később az idősek napközi otthonát hozták létre, így a közösség minden tagja részesült a sikerből.

Kékkút – a víz, amely aranyat ért

A korabeli riport másik helyszíne Kékkút, ahol az ásványvízforrás már a rómaiak idején ismert volt. A nyolcvanas években a helyiek palackozóüzemet alapítottak, és hamar elindult az export: szállítmányok indultak az NSZK-ba, Kanadába, sőt Hongkongba is.

A „kékkúti víz” olyan sikeres lett, hogy tizenkétszer nagyobb hasznot hozott, mint a legjobb badacsonyi bor. A környezettudatosság már akkor fontos szempont volt: a kékkútiak szerződést kötöttek a környező gazdaságokkal, hogy ne használjanak vegyszereket, így óvták a források tisztaságát. A víz nemcsak árucikk, hanem helyi büszkeség lett. Negyven év elteltével a kékkúti palackozás tovább él: ma is működik az üzem, a Theodora márkanév alatt, a Coca-Cola HBC Magyarország tulajdonában. A forrás ma is ugyanaz, a minőség is, csak a világ nőtt köré.