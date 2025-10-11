14 perce
Így váltotta meg a világot Pusztamiske és lett világhírű Kékkút – Veszprém megye múltja filmkockákon
Negyven évvel ezelőtt még egészen más volt a mindennapok ritmusa a Bakony és a Balaton-felvidék falvaiban. Veszprém megye múltja arról mesél, hogyan hozott egy tekepálya, néhány palack víz és néhány bátor ember új életet a vidékre, amikor minden a lassú elmúlás felé tartott.
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján sok Veszprém megyei település jövője kérdésessé vált. A fiatalok elvándoroltak, a házak üresen maradtak, és a falvakban egyre nagyobb lett a csend. Mégis akadtak, akik nem adták fel. Veszprém megye múltja mögött ott vannak azok az emberek, akik hittek a közösség erejében: újranyitott kocsmát, épített tekepályát, vagy épp palackozóüzemet indítottak, és ezzel megmentették falvaikat az enyészettől. Ezt a korszakot idézi meg a Filmhíradók Online archív felvétele is, amely a nyolcvanas évek elejének hétköznapi hőseit mutatja be.
Veszprém megye múltja: amikor egy jó ötlet falvakat mentett meg
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Pusztamiske, ez az apró Veszprém megyei település a kihalás szélén állt. Az idő megette a házakat, a fiatalok elvándoroltak, és a falu jövője reménytelennek tűnt. Ekkor tért vissza a falu egyik szülötte, Réfi Tihamér, aki bérbe vette és újranyitotta a bezárt kocsmát. Nem elégedett meg a sörcsap mögött állva, az udvaron tekepályát épített, és országos versenyt hirdetett, fődíjként egy vámkezelt japán autóval. A falu hirtelen megtelt élettel. A verseny hónapokon át tartott, az ország minden részéről érkeztek játékosok, és a bevételekből Réfi Tihamér a közösséget támogatta: biztosította az egészséges ivóvizet, új házak épültek, eltűntek a kátyús földutak, sőt új játszótér és felújított temető is jelezte, hogy megint van jövő. A „forintos ötlet” nemcsak pénzt, hanem hitet is adott a falunak. A bevételből később az idősek napközi otthonát hozták létre, így a közösség minden tagja részesült a sikerből.
Kékkút – a víz, amely aranyat ért
A korabeli riport másik helyszíne Kékkút, ahol az ásványvízforrás már a rómaiak idején ismert volt. A nyolcvanas években a helyiek palackozóüzemet alapítottak, és hamar elindult az export: szállítmányok indultak az NSZK-ba, Kanadába, sőt Hongkongba is.
A „kékkúti víz” olyan sikeres lett, hogy tizenkétszer nagyobb hasznot hozott, mint a legjobb badacsonyi bor. A környezettudatosság már akkor fontos szempont volt: a kékkútiak szerződést kötöttek a környező gazdaságokkal, hogy ne használjanak vegyszereket, így óvták a források tisztaságát. A víz nemcsak árucikk, hanem helyi büszkeség lett. Negyven év elteltével a kékkúti palackozás tovább él: ma is működik az üzem, a Theodora márkanév alatt, a Coca-Cola HBC Magyarország tulajdonában. A forrás ma is ugyanaz, a minőség is, csak a világ nőtt köré.
Amikor a jó ötletből jövő lett
Az 1985-ös filmben nemcsak falvak, hanem vállalkozó szellemű szakemberek is szerepeltek. Az észak-magyarországi Encs mellett például egy régi vízimalom helyén törpe vízierőművet építettek, ami áramot termelt. Bár Encs nem Veszprém megyében van, az ötlet szellemisége rokon: olcsón, hatékonyan, környezetkímélően újítani. A korszakban ilyen volt a győri Lemezárugyár is, amely a német Nordland Technik céggel együttműködve vasúti játékokat kezdett gyártani: a bűvös kocka és a Lego korszakában ez sem volt „gyerekjáték”. Mindenhol az számított, hogy a jó ötletekből közösségi érték szülessen, ez volt a nyolcvanas évek Magyarországának legpozitívabb arca.
Veszprém megye ma – más világ, de ugyanaz a szív
Negyven év alatt hatalmasat változott a megye. A Balaton-felvidék ma az ország egyik legfelkapottabb régiója: borászatok, kézműves műhelyek és vendégházak adnak új életet a valaha elöregedett falvaknak. Pusztamiske csendes, de rendezett település lett: több ház megújult, sok városi család nyaralót vásárolt. Kékkút ma is működő üzemmel, természetvédelmi területen áll, és a forrása a nemzet egyik legismertebb ásványvizének. 2023-ban Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lett, ami új lendületet adott az egész megyének. A felújított utcák és közösségi programok ma is az alkotó energiát jelképezik, amely mindig is jellemezte a térséget.
A forintos ötletek öröksége
A nyolcvanas években „forintos ötletnek” nevezték azt, ami kis befektetéssel nagy hatást hozott. Ma ezt talán startupnak, közösségi kezdeményezésnek vagy vidékfejlesztésnek mondanánk, de a lényeg ugyanaz maradt. A megye múltja azt mutatja meg, hogy a fejlődés nemcsak a nagyvárosokban születik. Néha elég egy ember, egy tekepálya, egy forrás vagy egy makacs hit abban, hogy lehet jobban is élni.