Átadták a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplaketteket (+ galéria)

Az ünnepséget Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Védelmi Bizottságának titkárhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakett nem csupán egy elismerés, hanem a védelem és a szolgálat szimbóluma is – olyan hivatástudatot jelképez, amelyre a társadalom biztonsága épül.

A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettek a közösségért dolgozó példamutató szakemberek munkáját méltatja

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezt követően Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja mondott beszédet. Szavai szerint a most kitüntetettek a példamutató helytállásukkal azt bizonyítják, hogy Veszprém vármegyében erős és elkötelezett közösségek dolgoznak a közjó érdekében.

A rendezvény díszvendége Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, aki méltatta azokat, akik munkájukkal és bátorságukkal mások életét védik. Mint fogalmazott: „Az ember akkor mutatja meg igazi erejét, amikor másokért cselekszik. Az itt elismerésben részesülők mind ezt az elhivatottságot testesítik meg.”

A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettet idén az alábbi személyek vehették át: