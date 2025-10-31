október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hivatás- és kötelességtudat

2 órája

Átadták a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplaketteket (+ galéria)

Címkék#szolgálat#emlékplakett#ünnepség#hivatás

Ünnepélyes keretek között adták át az emlékplaketteket a megyeháza Szent István-termében, ahol a térség közbiztonságáért, tűzvédelméért és honvédelméért dolgozó szakemberek, valamint fiatal rendészeti diákok kaptak elismerést. A rendezvényen a megye vezetői és több közéleti személyiség is részt vett, hogy a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakett átadásával köszönetet mondjanak azoknak, akik hivatásukkal a közösség biztonságát szolgálják.

Titzl Vivien

Az ünnepséget Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Védelmi Bizottságának titkárhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakett nem csupán egy elismerés, hanem a védelem és a szolgálat szimbóluma is – olyan hivatástudatot jelképez, amelyre a társadalom biztonsága épül.

A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettek a közösségért dolgozó példamutató szakemberek munkáját méltatja
A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettek a közösségért dolgozó példamutató szakemberek munkáját méltatja
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezt követően Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja mondott beszédet. Szavai szerint a most kitüntetettek a példamutató helytállásukkal azt bizonyítják, hogy Veszprém vármegyében erős és elkötelezett közösségek dolgoznak a közjó érdekében.

A rendezvény díszvendége Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, aki méltatta azokat, akik munkájukkal és bátorságukkal mások életét védik. Mint fogalmazott: „Az ember akkor mutatja meg igazi erejét, amikor másokért cselekszik. Az itt elismerésben részesülők mind ezt az elhivatottságot testesítik meg.”

A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettet idén az alábbi személyek vehették át:

  • Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete, a díjat átvette: Csík Gábor elnök, 
  • Molnár Péter László tűzoltó alezredes, a Badacsonytomaji Tűzoltó-parancsnokság vezetője,
  • Simon-Jójárt Sándor János nyugállományú ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke,
  • valamint Szabó Gergely, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

Ünnepi pillanatok a Megyeházán – képek a „Veszprém Vármegye Védelméért” emlékplakett átadásáról

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az ünnepségen Csillag István tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója serleget adott át a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjainak, amelyet Fülöp Gyula, az intézmény rendészeti tanára vett át. A serleg annak elismeréseként került a tanulókhoz, hogy első helyezést értek el a 2024/2025-ös tanév – a katasztrófavédelmi igazgatóság által megszervezett – versenyén, ahol kiemelkedő felkészültséggel és csapatmunkával bizonyították rátermettségüket.

A díjátadó méltóságteljes hangulatát ünnepi műsor tette teljessé: a Veszprémi Petőfi Színház két színésze, Hirschl Laura és Keller Márton verssel és zenés előadással tisztelgett a kitüntetettek előtt. A színház igazgatója, Oberfrank Pál Márai Sándor gondolataival zárta az eseményt:
 

„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”

Ezek a szavak méltóképpen fejezték ki az ünnepség üzenetét: az elhivatottság, a közösség szolgálata és a hivatás tisztelete összeköti azokat, akik nap mint nap Veszprém vármegye biztonságáért dolgoznak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu