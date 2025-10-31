2 órája
Átadták a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplaketteket (+ galéria)
Ünnepélyes keretek között adták át az emlékplaketteket a megyeháza Szent István-termében, ahol a térség közbiztonságáért, tűzvédelméért és honvédelméért dolgozó szakemberek, valamint fiatal rendészeti diákok kaptak elismerést. A rendezvényen a megye vezetői és több közéleti személyiség is részt vett, hogy a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakett átadásával köszönetet mondjanak azoknak, akik hivatásukkal a közösség biztonságát szolgálják.
Az ünnepséget Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Védelmi Bizottságának titkárhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakett nem csupán egy elismerés, hanem a védelem és a szolgálat szimbóluma is – olyan hivatástudatot jelképez, amelyre a társadalom biztonsága épül.
Ezt követően Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja mondott beszédet. Szavai szerint a most kitüntetettek a példamutató helytállásukkal azt bizonyítják, hogy Veszprém vármegyében erős és elkötelezett közösségek dolgoznak a közjó érdekében.
A rendezvény díszvendége Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, aki méltatta azokat, akik munkájukkal és bátorságukkal mások életét védik. Mint fogalmazott: „Az ember akkor mutatja meg igazi erejét, amikor másokért cselekszik. Az itt elismerésben részesülők mind ezt az elhivatottságot testesítik meg.”
A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettet idén az alábbi személyek vehették át:
- Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete, a díjat átvette: Csík Gábor elnök,
- Molnár Péter László tűzoltó alezredes, a Badacsonytomaji Tűzoltó-parancsnokság vezetője,
- Simon-Jójárt Sándor János nyugállományú ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke,
- valamint Szabó Gergely, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
Ünnepi pillanatok a Megyeházán – képek a „Veszprém Vármegye Védelméért” emlékplakett átadásárólFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Az ünnepségen Csillag István tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója serleget adott át a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjainak, amelyet Fülöp Gyula, az intézmény rendészeti tanára vett át. A serleg annak elismeréseként került a tanulókhoz, hogy első helyezést értek el a 2024/2025-ös tanév – a katasztrófavédelmi igazgatóság által megszervezett – versenyén, ahol kiemelkedő felkészültséggel és csapatmunkával bizonyították rátermettségüket.
A díjátadó méltóságteljes hangulatát ünnepi műsor tette teljessé: a Veszprémi Petőfi Színház két színésze, Hirschl Laura és Keller Márton verssel és zenés előadással tisztelgett a kitüntetettek előtt. A színház igazgatója, Oberfrank Pál Márai Sándor gondolataival zárta az eseményt:
„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”
Ezek a szavak méltóképpen fejezték ki az ünnepség üzenetét: az elhivatottság, a közösség szolgálata és a hivatás tisztelete összeköti azokat, akik nap mint nap Veszprém vármegye biztonságáért dolgoznak.
