Mindenszentek és halottak napja: sűrűbben járnak a buszok a temetők felé

A V-Busz járatai november 1-jén és 2-án sűrített menetrenddel, kényelmes és gyors eljutási lehetőséget biztosítanak mindhárom Veszprém városi temetőhöz. A szolgáltató célja, hogy az autóforgalom csökkentésével és a parkolási nehézségek mérséklésével is segítse azokat, akik gyalogosan vagy tömegközlekedéssel szeretnék meglátogatni szeretteik nyughelyét.

A Veszprém városi temetők és a gyulafirátóti temető felé is sűrűbben indít járatokat a V-Busz

Forrás: Facebook/V-Busz

A Vámosi úti temető irányába közlekedő 4-es, 4A és 6-os járatok a hétvégén 15 percenként indulnak, így szinte folyamatos kapcsolatot biztosítanak a belváros és a temető között. Emellett a 11-es járat is elérhető, óránkénti indulással, amely a külső városrészekből is megkönnyíti az eljutást.

A Dózsavárosi temető megközelítésére a 3-as, 5-ös, 10-es és 15-ös buszok kínálnak lehetőséget, 30 percenkénti indulással. A járatok a főbb csomópontokon keresztül haladnak, így több városrészből is gyorsan elérhetők.