Mindenszentek és halottak napja: sűrűbben járnak a buszok a temetők felé

Mindenszentek és halottak napja alkalmával országszerte mécsesek ezrei gyúlnak fel a temetőkben, amikor családok, barátok és ismerősök elhunyt szeretteikre emlékeznek. Ilyenkor a csend, az emlékezés és a kegyelet veszi át a hétköznapok rohanását, Veszprémben pedig a város közösségi közlekedése is alkalmazkodik ehhez a meghitt időszakhoz.

Titzl Vivien

A V-Busz járatai november 1-jén és 2-án sűrített menetrenddel, kényelmes és gyors eljutási lehetőséget biztosítanak mindhárom Veszprém városi temetőhöz. A szolgáltató célja, hogy az autóforgalom csökkentésével és a parkolási nehézségek mérséklésével is segítse azokat, akik gyalogosan vagy tömegközlekedéssel szeretnék meglátogatni szeretteik nyughelyét.

Forrás: Facebook/V-Busz

A Vámosi úti temető irányába közlekedő 4-es, 4A és 6-os járatok a hétvégén 15 percenként indulnak, így szinte folyamatos kapcsolatot biztosítanak a belváros és a temető között. Emellett a 11-es járat is elérhető, óránkénti indulással, amely a külső városrészekből is megkönnyíti az eljutást.
A Dózsavárosi temető megközelítésére a 3-as, 5-ös, 10-es és 15-ös buszok kínálnak lehetőséget, 30 percenkénti indulással. A járatok a főbb csomópontokon keresztül haladnak, így több városrészből is gyorsan elérhetők.

A Gyulafirátóti felső temető felé a 23-as, 23U és 24-es vonalak közlekednek, óránkénti ütemezéssel. Ezek a járatok a külvárosi területekről biztosítanak kapcsolatot a temető felé, ezzel is megkönnyítve az ott élők megemlékezését.
A V-Busz arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a pontos menetrendről a társaság honlapján vagy a megállókban kihelyezett információs táblákon. A cég felhívja a figyelmet arra is, hogy a temetők környékén a forgalom megnövekedhet, ezért érdemes előre megtervezni az utazást.
A Mindenszentek és halottak napja alkalmat ad a megállásra, a csendes emlékezésre – Veszprém városa és a V-Busz pedig közösen gondoskodik arról, hogy mindenki méltó módon róhassa le tiszteletét szerettei előtt.

