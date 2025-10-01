október 1., szerda

Őszi kalandozás Veszprémben – tíz élmény, amiért érdemes útra kelni (galéria)

Veszprém Dínó Park Madárröpde király

Az őszi szünet remek alkalom arra, hogy felfedezzük Magyarország legszínesebb városait. A királynék városa, Veszprém ilyenkor különösen sok élményt kínál.

Veol.hu

Az idei őszi szünet szokatlanul hosszú lesz, így bőven adódik alkalom felfedezni a királynék városát. Veszprém ilyenkor különösen hangulatos: a domboldalak lombjai színesbe öltöznek, a macskaköves utcákon sétálva pedig egyszerre érezhetjük a múlt békéjét és a jelen pezsgését. De vajon mitől olyan vonzó úti cél ősszel? Íme tíz élmény, amelyért garantáltan érdemes felkeresni.

Veszprém ősszel kulturális, történelmi és családi programokkal várja a látogatókat, felejthetetlen élményeket kínálva Fotó: Toroczkai Csaba/veszprem.hu
Veszprém ősszel kulturális, történelmi és családi programokkal várja a látogatókat, felejthetetlen élményeket kínálva
Fotó: Toroczkai Csaba/veszprem.hu

Őszi programok várnak Veszprémben

  • Fedezd fel a kultúra új dimenzióját Veszprémben! A CODE Élményközpontban a művészet, a tudomány és a digitális technológia találkozik. Három különleges tér – a 400 m²-es Hexagon, a Stúdió és az Installációs tér – várja a látogatókat. Immerzív kiállítások, 360°-os vetítések és interaktív installációk révén a vendég nemcsak néző, hanem aktív résztvevő is lehet: formálhatja a hangokat, a fényeket, akár magát a teret is.
  • A Veszprémi vár a város egyik legfontosabb látnivalója, amely egyházi és tudományos intézmények otthona. A Hősök Kapuján belépve többek között a Szent Mihály Főszékesegyház, az Érseki Palota, a Szentháromság-szobor, valamint Szent István és Boldog Gizella szobra is megtekinthető. (A felújítási munkálatok miatt érdemes előzetesen tájékozódni a nyitvatartásról a veszpreminfo.hu oldalon.)
  • Tűztorony – a vár őrtornya. A 48 méter magas építmény a vár végében emelkedik. Hengeres, középkori részéből, valamint copf stílusú réztornyából áll, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Veszprémre. A torony órája minden egész órában Csermák Antal verbunkos dallamát játssza.
  • Kolodko-szobrok Veszprémben. Kolodko Mihály három miniszobra is megtalálható a városban: Ernő, a vár őre a Hősök kapujánál, Ödön, az utcazenész a Kossuth Lajos utca elején, míg Leonóra és az oroszlán a Kollégium utcában várja a látogatókat.
  • A Várbörtön Látogatóközpontban a rabok mindennapjai, a betyárlegendák és a hóhérok titkai elevenednek meg. Az interaktív kiállítás nemcsak a büntetés és igazságszolgáltatás múltjába vezet, hanem arra is rávilágít, hogyan gondolkodunk fegyelemről és emberi sorsokról.

Őszi kalandozás Veszprémben – tíz élmény, amiért érdemes útra kelni

Fotók: veszprem.hu
  • Veszprémi Állatkert. Az ország egyik legkedveltebb állatkertje, ahol a pingvin- és fóka-show mellett Európa-szerte díjazott Madárröpde, valamint hazánkban egyedülálló Dínó Park várja a családokat.
  • Szent Benedek-hegy. A Szent Mihály Főszékesegyház mögött induló Várlépcső vezet fel a hegyre, amely egykor honfoglaló őseink temetkezési helye volt. A tetejéről a város pirostetős házaira nyílik kilátás, majd a lépcsősor a Séd völgyébe vezet le.
  • Bakonyi Ház – a miniskanzen. A Laczkó Dezső Múzeum mellett álló tornácos parasztház a Dunántúl első szabadtéri néprajzi múzeuma. A modern tárlatvezetés kép-, hang- és fényhatásokkal mutatja be a hajdani falusi élet mindennapjait.
  • Gizella királyné-kilátó. A Gulya-dombon épült 22 méteres kilátóból páratlan panoráma tárul Veszprémre és környékére. A 17,5 méter magasan lévő legfelső szint próbára teheti a tériszonyosokat, a közelben pedig pihenő- és tűzrakóhely is várja a kirándulókat.
  • Színház egész Veszprém! A város három színházzal büszkélkedhet: a Veszprémi Petőfi Színház, a Pannon Várszínház és a Kabóca Bábszínház mindegyike változatos előadásokat kínál, így minden korosztály találhat magának esti kikapcsolódást.

 

