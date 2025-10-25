Fókashow a Veszprémi Állatkertben (+ videó)

A park lakói között megtalálhatók a klasszikus kedvencek – elefántok, zsiráfok, tigrisek, szurikáták, zebrák és flamingók –, de különleges fajokkal is lehet találkozni, például vörös pandával vagy fehér oroszlánnal. A kisebbeket a háziállatok birodalma és az állatsimogató várja, ahol kecskéket, bárányokat és nyuszikat is etethetnek.

A természetbarátoknak külön élmény a Dinó Park, ahol életnagyságú dinoszauruszok között lehet sétálni. A gyerekek kedvenc helyszíne még november 2-ig látogatható, így aki szeretné, még most bepótolhatja a kalandot, mielőtt a hatalmas őshüllők téli pihenőre vonulnak.

A kellemes őszi napsütés, a friss levegő és a játékos állatok együtt igazi feltöltődést kínálnak. Ne várd meg a telet – használd ki a talán utolsó igazán szép őszi hétvégét, és látogass el a Veszprémi Állatkertbe, ahol még most is minden életre kel!