Fókashow a Veszprémi Állatkertben (+ videó)
Bár az ősz már javában színesre festette a fákat, a Veszprémi Állatkertben még minden életvidám és mozgalmas. Az őszi szünet idején is nyitva tart a népszerű állatpark, így a családok, diákok és természetkedvelők most is testközelből találkozhatnak a világ minden tájáról érkezett lakókkal.
Az állatkert különleges őszi programmal is próbál a vendégei kedvében járni. Naponta 13 órától a Veszprémi Állatkert fókashow-val várja a látogatókat, ahol a fókák ügyességi és játékos bemutatókkal szórakoztatják a közönséget. A gyerekek mellett a felnőttek is garantáltan mosolyogva nézik végig a tréfás produkciókat.
Veszprémi Állatkert: fókashow és rövidített nyitvatartás
A Veszprémi Állatkert kapui október 26-tól november végéig kicsit korábban zárnak:
- hétköznap 9.00–15.00,
- hétvégente 9.00–16.00
az aktuális nyitvatartás. Jó hír, hogy az állatkert az ünnepnapokon is nyitva van, így akár mindenszentek idején is érdemes ellátogatni ide.
Őszi kalandok a dinók között – hamarosan zár a Veszprémi Állatkert Dinó Parkja
A park lakói között megtalálhatók a klasszikus kedvencek – elefántok, zsiráfok, tigrisek, szurikáták, zebrák és flamingók –, de különleges fajokkal is lehet találkozni, például vörös pandával vagy fehér oroszlánnal. A kisebbeket a háziállatok birodalma és az állatsimogató várja, ahol kecskéket, bárányokat és nyuszikat is etethetnek.
A természetbarátoknak külön élmény a Dinó Park, ahol életnagyságú dinoszauruszok között lehet sétálni. A gyerekek kedvenc helyszíne még november 2-ig látogatható, így aki szeretné, még most bepótolhatja a kalandot, mielőtt a hatalmas őshüllők téli pihenőre vonulnak.
A kellemes őszi napsütés, a friss levegő és a játékos állatok együtt igazi feltöltődést kínálnak. Ne várd meg a telet – használd ki a talán utolsó igazán szép őszi hétvégét, és látogass el a Veszprémi Állatkertbe, ahol még most is minden életre kel!