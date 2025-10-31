1 órája
Tökös hangulat a Veszprémi Állatkertben – a fekete medvék is „halloweeneznek” (galéria+videó)
A Veszprémi Állatkertben idén is beköltözött a halloweeni hangulat: az őszi díszek, narancssárga tökök és szalmabálák már messziről hirdetik, hogy különleges napokra készül az intézmény. A látogatók most nemcsak az állatokat, hanem a szezon színeiben pompázó parkot is megcsodálhatják, amely minden korosztály számára izgalmas élményt kínál. A Veszprémi Állatkert halloweenjét legjobban a fekete medvék élvezik.
A legnagyobb figyelmet természetesen a fekete medvék kapták, akik az üvegfalon túlról szemlélték a nekik előkészített látványos őszi díszletet. A tökök most nem a kifutóba kerültek, hanem azon kívül kaptak helyet – a medvék így biztonságos távolságból, mégis kíváncsian vizsgálták a szokatlan „vendégeket”. Az állatkert dolgozói minden évben igyekeznek egy kis különlegességet csempészni az őszi időszakba, hogy az állatok és a látogatók is részesüljenek a Veszprémi Állatkert halloweenjének hangulatából.
Veszprémi Állatkert halloweenje – Fekete medve és tökök
Halloween alkalmából a Veszprémi Állatkert jelmezversenyt is hirdetett. Október 30. és november 2. között bárki, aki jelmezben vagy arcfestéssel érkezik az állatkertbe, részt vehet a játékban. A feladat egyszerű: készíts egy fotót magadról az állatkert területén, majd küldd el a [email protected] címre vagy Facebook-üzenetben. A legötletesebb beöltözők között állatkerti gyermekbelépőket sorsolnak ki.
A szervezők célja, hogy a látogatók ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a programnak. A halloweeni dekoráció, a különleges díszítések és a mosolygós, beöltözött látogatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az állatkertben ilyenkor egy napra mintha mesévé változna a valóság.
Akár a medvék játékos kíváncsiságát figyeljük, akár csak egy őszi sétára indulunk, a Veszprémi Állatkertben most minden a vidám borzongásról, a tökök színpompájáról és a közös élményekről szól. A halloween itt nemcsak az állatokról, hanem a közösségről, a jókedvről és a természet szeretetéről is szól.
És senki se felejtse el,hogy november 2-tól a Dinó Park lakói „téli álomra” térnek!
A Veszprémi Állatkert kapui október 26-tól november végéig kicsit korábban zárnak:
hétköznap 9.00–15.00,
hétvégente 9.00–16.00
az aktuális nyitvatartás. Jó hír, hogy az állatkert az ünnepnapokon is nyitva van, így akár mindenszentek idején is érdemes ellátogatni ide.
A fekete medvék is beszálltak a halloweeni mókábaFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A tavalyi évben is a Veszprémi Állatkertben igazi halloweeni hangulat uralkodott. Az őszi szünet idején kedvezményes gyermekjeggyel és tökfaragó versennyel várták a családokat, akik egyedi, kézzel készített díszeikkel vehettek részt a játékban. A legötletesebb tököket faragó látogatók között állatkerti belépőket sorsoltak ki, így a program nemcsak kreatív, hanem jutalmazó élményt is kínált. A cél az volt, hogy a családok egy közös, vidám napot tölthessenek el az állatkertben, miközben közelebb kerülnek az állatokhoz és a természethez. A tavalyi sikeres rendezvény után nem véletlen, hogy idén is sokan várják a Veszprémi Állatkert halloweeni programjait.
