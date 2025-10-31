Tökös hangulat a Veszprémi Állatkertben – a fekete medvék is „halloweeneznek” (galéria+videó)

A legnagyobb figyelmet természetesen a fekete medvék kapták, akik az üvegfalon túlról szemlélték a nekik előkészített látványos őszi díszletet. A tökök most nem a kifutóba kerültek, hanem azon kívül kaptak helyet – a medvék így biztonságos távolságból, mégis kíváncsian vizsgálták a szokatlan „vendégeket”. Az állatkert dolgozói minden évben igyekeznek egy kis különlegességet csempészni az őszi időszakba, hogy az állatok és a látogatók is részesüljenek a Veszprémi Állatkert halloweenjének hangulatából.

A Veszprémi Állatkert halloweenje – s fekete medvék is tökös hangulatban töltik mindennapjaikat

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Veszprémi Állatkert halloweenje – Fekete medve és tökök

Halloween alkalmából a Veszprémi Állatkert jelmezversenyt is hirdetett. Október 30. és november 2. között bárki, aki jelmezben vagy arcfestéssel érkezik az állatkertbe, részt vehet a játékban. A feladat egyszerű: készíts egy fotót magadról az állatkert területén, majd küldd el a [email protected] címre vagy Facebook-üzenetben. A legötletesebb beöltözők között állatkerti gyermekbelépőket sorsolnak ki.

A szervezők célja, hogy a látogatók ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a programnak. A halloweeni dekoráció, a különleges díszítések és a mosolygós, beöltözött látogatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az állatkertben ilyenkor egy napra mintha mesévé változna a valóság.

Akár a medvék játékos kíváncsiságát figyeljük, akár csak egy őszi sétára indulunk, a Veszprémi Állatkertben most minden a vidám borzongásról, a tökök színpompájáról és a közös élményekről szól. A halloween itt nemcsak az állatokról, hanem a közösségről, a jókedvről és a természet szeretetéről is szól.

És senki se felejtse el,hogy november 2-tól a Dinó Park lakói „téli álomra” térnek!