Tudatosságra nevelés

Gyerekzsivaj és tudáspróba az állatok világnapja alkalmából a Veszprémi Állatkertben

A Veszprémi Állatkertben immár hagyomány, hogy az állatok világnapja alkalmából játékos állatkertismereti vetélkedőt rendeznek a város általános iskolás diákjai számára. Az esemény minden évben nagy népszerűségnek örvend, hiszen nemcsak a gyerekek tudását méri fel, hanem élményekkel is gazdagítja őket. Az idei alkalomra több mint tizenöt csapat nevezett, így az állatkert ismét zsibongó gyerekhangokkal telt meg.

Titzl Vivien

Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: „Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Az idén is kegyes volt hozzánk az időjárás, így minden adott ahhoz, hogy egy csodálatos napot tölthessünk együtt. Hetek óta készülnek a tanárok és a diákok, és külön köszönet jár a segítőknek is, akik az egyes állomásoknál várják majd a gyerekeket. Sok sikert kívánok a megmérettetéshez!”

Játékos vetélkedő az Állatok világnapján a Veszprémi Állatkertben
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A lelkesedés a diákok válaszaiban is visszatükröződött. Amikor az igazgató megkérdezte, vajon régóta készültek-e már a vetélkedőre, kórusban érkezett a válasz: „Igen!”, majd a nevetgélés és taps jelezte, mennyire izgatottak az indulók.

Iskolások mérték össze tudásukat a Veszprémi Állatkertben

A vetélkedő során összesen huszonegy állomás várta a résztvevőket, amelyek között természetesen differenciált feladatok szerepeltek: a kisebbek könnyebb, a nagyobbak összetettebb kérdésekkel találkoztak. A szervezők gondoskodtak arról, hogy minden csapat más-más helyszínen kezdjen, így elkerülhető volt a torlódás, és mindenki zavartalanul oldhatta meg a feladatokat. A diákok a regisztráció során kapták meg a fotólapokat, amelyeken nyomon követhették teljesítményüket és az állomások sorrendjét.

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A játékos feladatok sokfélesége biztosította, hogy minden résztvevő megtalálja a számára legizgalmasabb kihívást. Volt, ahol kérdésekre kellett válaszolniuk az állatkert lakóiról, máshol megfigyeléseket kellett végezniük közvetlenül az állatok mellett. Akadtak olyan állomások is, ahol ügyességi vagy logikai feladványok tették próbára a gyerekek együttműködését. A segítők mindenhol támogatták a csapatokat, így a vetélkedő nemcsak verseny, hanem igazi közösségi élmény is volt.

Az állatok világnapja apropóján az állatkertben megrendezett vetélkedő évről évre bizonyítja, hogy a környezeti nevelés és a természetvédelem játékos formában is átadható a fiatal generációnak. A gyerekek nem csupán versenyeztek, hanem rengeteget tanultak is az állatokról, élőhelyeikről és a felelős állattartásról. A rendezvény egyszerre volt szórakoztató, tanulságos és közösségformáló, így minden résztvevő mosollyal és élményekkel gazdagon térhetett haza.

 

 

