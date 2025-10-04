Gyerekzsivaj és tudáspróba az állatok világnapja alkalmából a Veszprémi Állatkertben

Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: „Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Az idén is kegyes volt hozzánk az időjárás, így minden adott ahhoz, hogy egy csodálatos napot tölthessünk együtt. Hetek óta készülnek a tanárok és a diákok, és külön köszönet jár a segítőknek is, akik az egyes állomásoknál várják majd a gyerekeket. Sok sikert kívánok a megmérettetéshez!”

Játékos vetélkedő az állatok világnapján a Veszprémi Állatkertben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A lelkesedés a diákok válaszaiban is visszatükröződött. Amikor az igazgató megkérdezte, vajon régóta készültek-e már a vetélkedőre, kórusban érkezett a válasz: „Igen!”, majd a nevetgélés és taps jelezte, mennyire izgatottak az indulók.

Iskolások mérték össze tudásukat a Veszprémi Állatkertben

A vetélkedő során összesen huszonegy állomás várta a résztvevőket, amelyek között természetesen differenciált feladatok szerepeltek: a kisebbek könnyebb, a nagyobbak összetettebb kérdésekkel találkoztak. A szervezők gondoskodtak arról, hogy minden csapat más-más helyszínen kezdjen, így elkerülhető volt a torlódás, és mindenki zavartalanul oldhatta meg a feladatokat. A diákok a regisztráció során kapták meg a fotólapokat, amelyeken nyomon követhették teljesítményüket és az állomások sorrendjét.