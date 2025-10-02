október 2., csütörtök

Történelem

1 órája

A veszprémi Hősök Kapuja lelkek ezreinek védelmező pajzsa a mai napig

Címkék#Veszprémi Hősök Kapuja#történet#emlékmű#történelem#élmény

A veszprémi Hősök Kapuja a várnegyed impozáns bejárataként emelkedik, miközben emlékmű és kiállítóhely is, ahol a város hősei előtt tisztelgünk. A veszprémi Hősök Kapuja 1939-ben épült, majd 2013-ban újult meg, és ma interaktív élményként idézi fel a múlt sorsfordító eseményeit.

Munkatársunktól

A veszprémi Hősök Kapuja a várnegyed egyik legizgalmasabb látnivalója. Egyedülálló építészeti megoldások, interaktív kiállítások és lenyűgöző panoráma várja azokat, akik szeretnék felfedezni a város történelmét és hőseinek emlékét.

Veszprémi Hősök Kapuja
A veszprémi Hősök Kapuja éjszaka is csodálatos
Forrás: https://www.veszpreminfo.hu/

A veszprémi Hősök Kapuja története

A kaput 1939-ben avatták fel, Pázmándy István tervei alapján. Az építmény a középkori várkapu helyére épült, így nemcsak a XX. század történelmi emlékműve, hanem a város múltjának szimbolikus öröksége is. A Hősök Kapuja célja kezdettől fogva az volt, hogy méltó emléket állítson a világháborúkban, forradalmakban és szabadságharcokban részt vett veszprémieknek.

Veszprémi Hősök Kapuja
A veszprémi Hősök Kapuja előtt állva olyan, mintha visszautaznánk az időben
Forrás: https://innoteq.hu/

2013-ban teljes körű felújítást kapott: megőrizték az eredeti stílusjegyeket, de modern kiállítási technológiákkal is bővítették, hogy a látogatók számára élményszerű legyen a múlt megismerése.

Kiállítás és tartalom

Az épület alsó szintjén található a Hősök kincsei című állandó kiállítás, amely interaktív formában dolgozza fel a város történelmi sorsfordulóit:

  • az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi eseményei
  • az I. világháború és a veszprémi katonák áldozatai
  • a II. világháború következményei
  • az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékei

A kiállítás multimédiás eszközökkel, korabeli dokumentumokkal és relikviákkal teszi átélhetővé az eseményeket. Az épület külön érdekessége a panorámás kilátó, ahonnan belátható a veszprémi vár és a környező táj.

Jelentősége és érdekességek

A Hősök Kapuja nem csupán egy emlékmű, hanem egy élő tudásközpont, ahol a látogatók megismerhetik Veszprém hőseinek történetét. Az épület egyszerre őrzi a múltat és ad új élményt a jelennek: a csigalépcsők, a gyilokjáró, valamint a kilátó mind hozzájárul ahhoz, hogy a történelem szó szerint kézzelfoghatóvá váljon.

Ha szeretnéd felfedezni a Hősök Kapuja részleteit játékos formában, próbáld ki az erről készült online puzzle-t is, amely új nézőpontból hozza közel a veszprémi vár egyik legkülönlegesebb emlékét.

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle-darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fénykép:

A veszprémi Hősök Kapuja mindenkit elkápráztat
Forrás: https://csodalatosmagyarorszag.hu/

 

 

