Ma Veszprémben is sok napsütés várható, élénk szél frissíti az őszi levegőt

Kellemes, napos őszi idővel indul a szerda Veszprémben. Az élénk északnyugati szél friss levegőt hoz, a délutáni órákban pedig akár 20 fokig is melegedhet a hőmérséklet, mutatjuk a részleteket!

A Köpönyeg.hu szerint ma napos, gomolyfelhős időre van kilátás, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. A Vmeteo.hu előrejelzése szerint a veszprémi időjárást a nap nagy részében sok napsütés jellemzi majd, csapadék nélkül. A met.hu országos előrejelzése is megerősíti: többórás napsütés, élénk északnyugati szél és 15–20 °C közötti csúcshőmérséklet várható.

Részletes veszprémi időjárás: sok napsütés várható
Veszprémi időjárás: sok napsütés várható
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Részletes veszprémi időjárás

A reggeli órákban 6–7 °C körül alakult a hőmérséklet, a levegő hűvös, de tiszta volt. A szél már ekkor is megélénkült, de nem volt zavaró. Napközben gomolyfelhők tarkítják az eget, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 15 és 20 °C között alakul, az északi-északnyugati szél időnként élénken fúj. Napnyugta után gyorsan lehűl a levegő, 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, de az ég nagyrészt derült marad. A szél fokozatosan mérséklődik.

Különleges jelenségek, figyelmeztetések

A met.hu jelentése alapján ma nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A szél ugyan több helyen élénk lehet, de riasztási fokozatot nem ér el.

Tippek a mai napra

  • Reggel érdemes rétegesen öltözni – a levegő hűvös, de hamar melegszik.
  • A szelesebb helyeken (Bakony, Balaton-felvidék) praktikus lehet szélfogó kabát.
  • Dél körül ideális idő lesz szabadtéri programokra, kirándulásra, sétára.

Összefoglalás

Veszprémben ma kellemes, napos őszi időre számíthatunk. A hőmérséklet 15 és 20 fok között tetőzik, a szél időnként élénk lesz, de eső nem valószínű.

 

