Nagy a káosz most a veszprémi kórházban, sokat várhatnak a betegek

Nem indult jól a nap a veszprémi kórházban, számolt be róla az egészségügyi intézmény a közösségi oldalán és a honlapján is egyaránt. Olyan hiba lépett fel, amely fennakadásokat okozhat a betegellátásban.

A Csolnoky Ferenc Kórház arról adott tájékoztatást csütörtök reggel, hogy informatikai hiba lépett fel az intézményben, amely a betegfelvételben és a betegellátásban is fennakadásokat eredményez. Ennek következményeként hosszabb várakozási időre kell készülni a pácienseknek.

Hozzátették, hogy már a szükséges intézkedéseket megtették, nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. A kellemetlenségekért a betegek megértését és türelmét kéri a kórház.

