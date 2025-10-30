1 órája
Nagy a káosz most a veszprémi kórházban, sokat várhatnak a betegek
Most nagyobb türelemre lehet szükség a megyeszékhely egészségügyi intézményében. A veszprémi kórházban informatikai hiba lépett fel, már dolgoznak rajta.
Nem indult jól a nap a veszprémi kórházban, számolt be róla az egészségügyi intézmény a közösségi oldalán és a honlapján is egyaránt. Olyan hiba lépett fel, amely fennakadásokat okozhat a betegellátásban.
Ezért van most káosz a veszprémi kórházban
A Csolnoky Ferenc Kórház arról adott tájékoztatást csütörtök reggel, hogy informatikai hiba lépett fel az intézményben, amely a betegfelvételben és a betegellátásban is fennakadásokat eredményez. Ennek következményeként hosszabb várakozási időre kell készülni a pácienseknek.
Hozzátették, hogy már a szükséges intézkedéseket megtették, nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. A kellemetlenségekért a betegek megértését és türelmét kéri a kórház.
Új korszak a veszprémi kórházban
A képalkotó diagnosztikában lépett szintet az intézmény, ugyanis egy csúcstechnológiás MR készülék állt munkába, ahogy arról már korábban beszámoltunk. Ez az új készülék nagyban javítja a diagnosztikai vizsgálatok minőségét. Ennek a gépnek köszönhetően a várakozási idő is csökkenhet.
Új korszak kezdődött a képalkotó diagnosztikában Veszprémben
Felújítások zajlanak az intézményben
200 milliós fejlesztés vette kezdetét, amelyből a veszprémi kórház Traumatológiai Centrumát újítják fel. A beruházásnak köszönhetően az épület második emeleti jobb szárnya teljesen korszerűsödik. Mint megírtuk, a traumatológiai osztály korszerűsítése idejére a jobb szárny a 4. emeletre költözött, míg a bal szárny továbbra is a 2. emeleten működik.
Kórtermeket, vizesblokkokat újítanak fel a veszprémi kórházban
Nem unatkozik a szülészet sem
Október közepén szó szerint baby-boom történt a Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztályán. Egy nap leforgása alatt 9 baba látott napvilágot.