Új korszak kezdődött a képalkotó diagnosztikában Veszprémben

Megkezdte működését a veszprémi kórház új, 1,5 teslás MR berendezése, amely az Országos Kórházi Főigazgatóság országos CT–MR kórházfejlesztési programjának keretében valósult meg. A régi, tízéves középkategóriás készüléket egy korszerű, nagyobb átmérőjű, gyorsabb és részletgazdagabb képet adó felső kategóriás eszköz váltotta fel. A csere ideje alatt – az országban elsőként – egy mobil MR berendezéssel folyt a betegellátás, így a vizsgálatok zavartalanul folytatódhattak.

Így fest a veszprémi kórház csúcstechnológiás MR készüléke

Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

A veszprémi kórház új műszere

Az új készülék jelentősen javítja a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és a betegellátás biztonságát, a vizsgálati idők optimalizálása után pedig a várakozási idő is csökkenhet. A kórház udvaráról az ideiglenesen használt mobil MR-t már elszállították, hogy más intézményekben szolgáljon a készülékcserék idején.