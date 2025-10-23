október 23., csütörtök

Új korszak kezdődött a képalkotó diagnosztikában Veszprémben

Új korszak kezdődött a képalkotó diagnosztikában – a Csolnoky Ferenc Kórházban munkába állt az új, csúcstechnológiás MR készülék. Felpörgött az orvosi diagnosztika a veszprémi kórházban.

Mák Lilla

Megkezdte működését a veszprémi kórház új, 1,5 teslás MR berendezése, amely az Országos Kórházi Főigazgatóság országos CT–MR kórházfejlesztési programjának keretében valósult meg. A régi, tízéves középkategóriás készüléket egy korszerű, nagyobb átmérőjű, gyorsabb és részletgazdagabb képet adó felső kategóriás eszköz váltotta fel. A csere ideje alatt – az országban elsőként – egy mobil MR berendezéssel folyt a betegellátás, így a vizsgálatok zavartalanul folytatódhattak.

Veszprémi kórház: új MR készülék érkezett
Így fest a veszprémi kórház csúcstechnológiás MR készüléke
Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

A veszprémi kórház új műszere

Az új készülék jelentősen javítja a diagnosztikai vizsgálatok minőségét és a betegellátás biztonságát, a vizsgálati idők optimalizálása után pedig a várakozási idő is csökkenhet. A kórház udvaráról az ideiglenesen használt mobil MR-t már elszállították, hogy más intézményekben szolgáljon a készülékcserék idején.

Mobil MR-rel pótolták korábban

Az új készülék érkezéséig egy mozgatható, úgynevezett mobil MR eszközt használtak a betegek zavartalan ellátása érdekében. A diagnosztikai célra használatos új készülék érkezésével a mobil MR-t el lehetett szállítani, és teljesen munkába állt a legmodernebb, korszerű igényeknek megfelelő eszköz. A csere gyorsan lezajlott, mindössze pár hónap alatt meg is érkezett a csúcstechnológiájú, 1,5 teslás MR berendezés.

Veszprémi kórház: mobil MR készülék
Nincs már szükség mobil MR képalkotó műszerre
Forrás: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Fejlesztések a Csolnoky kórházban

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Fernc Kórház traumatológai központja is megújul, teljes körű felújítás van folyamatban, a betegellátás a felújítás ideje alatt is biztonságosan biztosított. A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, a megújult rész pedig korszerű feltételeket és kényelmes környezetet biztosít majd a betegeknek és a dolgozóknak is. A beruházás keretében az osztály egészén új kórtermek, megújult megfigyelőszoba, kezelőhelyiségek és kiszolgálóegységek lesznek. A traumatológiai osztály fejlesztésével légkondicionálókat szerelnek fel, megújulnak a kórtermek, a megfigyelőszoba, valamint a kezelő- és kiszolgálóhelyiségek is. Új vizesblokkok, elektromos hálózat, valamint világítási technika is lesz.

Látszik, hogy a veszprémi kórház nemcsak lépést tart a fejlődéssel, hanem aktívan tesz azért, hogy a betegek ellátása folyamatosan magas színvonalon biztosított legyen.

 

