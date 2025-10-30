1 órája
Több orvosra és jobb közlekedésre lenne szükség – élénk vita a veszprémi közgyűlésen
Közlekedés, egészségügy és városi vagyonkezelés – ezek voltak a legfontosabb témák a veszprémi közgyűlés október 30-i ülésén. A veszprémi közgyűlés tanácskozásán több pontján is élénk vita alakult ki, különösen az Ajka–Veszprém vasútvonal újranyitásáról, a háziorvosi ellátás helyzetéről és a városi vagyonelemek sorsáról.
A veszprémi közgyűlés közlekedési fejlesztésekről szóló interpellációja során Gerstmár Ferenc (Együtt Veszprémért) ismertette, hogy az Ajka és Veszprém közötti vasútvonal felújítása még 2024 decemberében indult el, azonban a vonatok azóta sem közlekednek a szakaszon. Rámutatott: a munkálatok már korábban, 2015-ben is lezajlottak, de a csapadékvíz-elvezetés és a pálya állapota továbbra sem megnyugtató. A képviselő szerint a lakosság tájékoztatása is hiányos, miközben több átjáró – főleg a jutaspusztai – balesetveszélyes állapotban van.
Porga Gyula polgármester tájékoztatása szerint a vasútvonal már a GYSEV kezelésében van, a társaság megkezdte az előkészítő munkálatokat. A kivitelezés lezárásához szükséges közbeszerzési folyamat folyamatban van, és amint megvan a kivitelező elkezdődhetnek a munkálatok. Az átkelőkre azt a választ adta, hogy az átjárók többször is javítva voltak, az lenne a legegyszerűbb, ha város és a MÁV megegyezne és a városvezetéshez tartozzon a vasúti átjárók fenntartása és karbantartása.
Háziorvosi ellátás: kedvezmények, de továbbra is hiány
A háziorvosi körzeteket érintő napirendi pontnál több képviselő is aggodalmát fejezte ki a helyi ellátás jövőjével kapcsolatban.
Katanics Sándor és Hartmann Ferenc (Híd a Városért Egyesület – DK – MSZP – Momentum Mozgalom – Párbeszéd – a Zöldek Pártja) egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy Veszprémben több praxis évek óta betöltetlen, és a helyettesítések hosszan elhúzódnak. Szerintük a városnak pontos helyzetképre és konkrét toborzási programra lenne szüksége, mert a háziorvosok átlagéletkora magas, az utánpótlás pedig elmarad.
A frakció tagjai jelezték: a háziorvosi vállalkozások számára meghirdetett iparűzési adókedvezmény sok esetben nem jelent tényleges segítséget, mivel a közös praxisok bevételei túllépik a törvényben meghatározott határt. Úgy vélték, a problémát nem kizárólag adópolitikai úton, hanem helyi ösztönzőkkel – például letelepedési támogatással vagy praxisvásárlási segítséggel – lehetne kezelni.
A városvezetés válaszában hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kizárólag a törvényben meghatározott mértékű kedvezményt biztosíthatja, az orvosi praxisok közötti megkülönböztetést a jog kizárja. A város ugyanakkor nyitott a szakmai párbeszédre, és vizsgálja, milyen további támogatási lehetőségekkel segítheti az egészségügyi alapellátást.
VKSZ és a városi vagyon: ellenzéki aggályok, polgármesteri nyugalom
A VKSZ Zrt. vagyongazdálkodási feladatainak bővítése ismét komoly vitát váltott ki. A döntés értelmében a közüzemi szolgáltató céghez kerül több önkormányzati ingatlan, köztük a városi köztemetők és a vásárcsarnok területei.
Veszprémi közgyűlés: orvoshiány és közlekedés a fókuszbanFotók: Nagy Lajos/Napló
A Híd a Városért Egyesület képviselői – köztük Hartmann Ferenc és Katanics Sándor – azt hangsúlyozták, hogy a vagyon átcsoportosítása hosszú távon kockázatot jelenthet, és gyengítheti a közgyűlés ellenőrző szerepét. Szerintük a temetők értékbecslésében szereplő adatok alapján felmerülhet az értékesíthetőség lehetősége is, ami társadalmi ellenérzést válthat ki.
A városvezetés ezzel szemben azzal érvelt, hogy a döntés célja a működés racionalizálása és az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése. A polgármester leszögezte: sem a temetők, sem más önkormányzati területek eladása nincs napirenden, a VKSZ továbbra is száz százalékban önkormányzati tulajdonban marad.
Közösségépítés és új templom
- Az ülésen röviden szóba került a görögkatolikus templom építése is. A városvezetés szerint az új templom nemcsak vallási szempontból jelentős, hanem közösségi és kulturális térként is szolgál majd a városrész lakói számára.