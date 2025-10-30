Több orvosra és jobb közlekedésre lenne szükség – élénk vita a veszprémi közgyűlésen

A veszprémi közgyűlés közlekedési fejlesztésekről szóló interpellációja során Gerstmár Ferenc (Együtt Veszprémért) ismertette, hogy az Ajka és Veszprém közötti vasútvonal felújítása még 2024 decemberében indult el, azonban a vonatok azóta sem közlekednek a szakaszon. Rámutatott: a munkálatok már korábban, 2015-ben is lezajlottak, de a csapadékvíz-elvezetés és a pálya állapota továbbra sem megnyugtató. A képviselő szerint a lakosság tájékoztatása is hiányos, miközben több átjáró – főleg a jutaspusztai – balesetveszélyes állapotban van.

A veszprémi közgyűlés ülésén több fontos városi ügy is napirendre került. A képviselők a városfejlesztési, közlekedési és egészségügyi témákról is tárgyaltak, miközben a teremben élénk vita alakult ki a város jövőjét érintő kérdésekről.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprémi közgyűlés: újra napirenden az Ajka–Veszprém vasút, a háziorvosi ellátás és a városi cégek jövője

Porga Gyula polgármester tájékoztatása szerint a vasútvonal már a GYSEV kezelésében van, a társaság megkezdte az előkészítő munkálatokat. A kivitelezés lezárásához szükséges közbeszerzési folyamat folyamatban van, és amint megvan a kivitelező elkezdődhetnek a munkálatok. Az átkelőkre azt a választ adta, hogy az átjárók többször is javítva voltak, az lenne a legegyszerűbb, ha város és a MÁV megegyezne és a városvezetéshez tartozzon a vasúti átjárók fenntartása és karbantartása.

Háziorvosi ellátás: kedvezmények, de továbbra is hiány

A háziorvosi körzeteket érintő napirendi pontnál több képviselő is aggodalmát fejezte ki a helyi ellátás jövőjével kapcsolatban.

Katanics Sándor és Hartmann Ferenc (Híd a Városért Egyesület – DK – MSZP – Momentum Mozgalom – Párbeszéd – a Zöldek Pártja) egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy Veszprémben több praxis évek óta betöltetlen, és a helyettesítések hosszan elhúzódnak. Szerintük a városnak pontos helyzetképre és konkrét toborzási programra lenne szüksége, mert a háziorvosok átlagéletkora magas, az utánpótlás pedig elmarad.