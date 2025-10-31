1 órája
A veszprémi Leonardo da Vinci mozgásba hozta a világot, még ma is róla beszélnek
A 17. században Veszprém várának falait nemcsak katonák, hanem zsenik is védték. Verancsics Faustus – a várkapitány és egyben feltaláló – olyan hadmérnöki szerkezeteket tervezett, amelyek messze megelőzték korukat: kötélhidat, mentőövet, ostromgépet. A veszprémi Leonardo da Vinci munkásságával és kreativitásával méltó utódja volt a reneszánsz kor egyik legnagyobb zsenijének.
A veszprémi vár falain ma is ott a bronztábla: egy alak lebeg az ég és a föld között, kezében vászonszárnyakkal. Ő volt a veszprémi Leonardo da Vinci: hadfi, püspök, feltaláló, a 17. század egyik legizgalmasabb alakja, akit a veszprémi Da Vinci néven is emlegethetnénk. A Bakony kapuja mindig is több volt, mint egy történelmi város: a vármegye határain belül születtek olyan emberek, akik szó szerint mozgásba hozták a világot. Verancsics Faustus várkapitány megrajzolta a repülő ember álmát. Kétszázötven évvel később pedig egy újabb zseni született a Bakony keleti peremén, ők ketten voltak a gépek és a mozdulatok mesterei.
Várkapitányból tudós: a veszprémi Leonardo da Vinci élete
Faustus 1551-ben született Sibenikben, és fiatalon került Magyarországra. 1579-től Veszprém várkapitánya volt, ahol nemcsak az ostromokat, hanem a gépeket is tervezte. Később püspök és császári titkár lett, de mérnöki kíváncsiságát élete végéig megőrizte. A hadmérnöki gondolkodás a Machinae Novae című, 1616-ban megjelent művében teljesedett ki – ez volt a reneszánsz technológia képes enciklopédiája.
A Machinae Novae lapjain ott az első hordozható kötélhíd, a lánchíd elve, mentőöv, szélmalom és mechanikus emelőgépek. Verancsics a gyakorlat embere volt: ha ostrom, akkor kötélhíd; ha hajóvész, akkor mentőöv. A kor hadigépeit előlegezte meg, miközben a béke eszközeit is újraértelmezte – pont úgy, ahogy egy modern mérnök tenné ma.
Az első ejtőernyőt saját bőrén tesztelte?
A könyv egyik rajza, a Homo volans – azaz repülő ember – egy ejtőernyőszerű szerkezetet ábrázol: vászonlapot, merev rudakat és köteleket, amelyek az ember testére erősítve tartják az eszközt. A kutatók szerint ez lehetett a világ első működőképes ejtőernyőterve, Leonardo da Vinci piramis alakú verziójánál is stabilabb kivitelben. A legenda szerint Verancsics nem elégedett meg a papírral. 1617-ben, Velencében, egy toronyból maga is kipróbálta az ernyőt – és túlélte. Tény nincs, de a történet fennmaradt, mert olyan szépen meséli el, milyen vékony határ húzódik zsenialitás és őrület között.
A gázmotor atyja gazdagította a helyi feltalálok sorát
Bánki Donát 1859-ben született az akkor még Veszprém vármegye részét képező Bakonybánkon (1950 óta Komárom-Esztergom vármegyéhez tartozik). Gépészmérnökként dolgozott a Ganz-gyárban, ahol Csonka Jánossal közösen megalkotta a karburátort, vagyis a belső égésű motor szívét. A világ ma már autóipari forradalomként emlegeti azt, amit ők ketten a 19. század végén megrajzoltak a műhelyasztalon. Bánki találta fel a vízturbinát is – az ő ötletei nélkül a gázmotor és a vízerő-hasznosítás jóval később született volna meg.
Mit hagyott hátra Verancsics az utókornak?
A várkapitány – vagy polihisztor – alakja ma is különleges: egy egyházi ember, aki hitt benne, hogy az ember képes uralni a levegőt. A várkapitányból lett feltaláló, aki a túlélésre tervezett: nem hóbortból találta fel az ejtőernyőt, hanem a gyakorlati szükség hívta életre. Verancsics Faustus a tudomány, a művészet és a technika határterületein alkotott, többek között ezekben jeleskedett:
- várkapitány/hadmérnök
- tudós/feltaláló
- író
- diplomata
- esztergomi érsek
Veszprém vára ma is őrzi a bronztáblát, a legenda pedig velünk marad
A város ezzel a repülő emberrel írta fel magát Európa térképére – mert a zuhanás néha nem bukás, hanem az első lépés a szárnyaláshoz. Veszprém nem felejtette el Verancsics Faustust. A város ma is úgy beszél róla, mint egy saját hősről: a vár falán emléktábla őrzi a nevét, a helyi programok pedig újra és újra előveszik a „repülő ember” történetét.
