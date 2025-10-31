október 31., péntek

Kötélhíd, mentőöv, ostromgépek

1 órája

A veszprémi Leonardo da Vinci mozgásba hozta a világot, még ma is róla beszélnek

#hadmérnök#bronztábla#történet#várkapitány#Verancsics Faustus

A 17. században Veszprém várának falait nemcsak katonák, hanem zsenik is védték. Verancsics Faustus – a várkapitány és egyben feltaláló – olyan hadmérnöki szerkezeteket tervezett, amelyek messze megelőzték korukat: kötélhidat, mentőövet, ostromgépet. A veszprémi Leonardo da Vinci munkásságával és kreativitásával méltó utódja volt a reneszánsz kor egyik legnagyobb zsenijének.

Csizi Péter

A veszprémi vár falain ma is ott a bronztábla: egy alak lebeg az ég és a föld között, kezében vászonszárnyakkal. Ő volt a veszprémi Leonardo da Vinci: hadfi, püspök, feltaláló, a 17. század egyik legizgalmasabb alakja, akit a veszprémi Da Vinci néven is emlegethetnénk. A Bakony kapuja mindig is több volt, mint egy történelmi város: a vármegye határain belül születtek olyan emberek, akik szó szerint mozgásba hozták a világot. Verancsics Faustus várkapitány megrajzolta a repülő ember álmát. Kétszázötven évvel később pedig egy újabb zseni született a Bakony keleti peremén, ők ketten voltak a gépek és a mozdulatok mesterei.

Címlap-részlet a 1616-ban kiadott Machinae novae Fausti Verantii Siceni című műből -a veszprémi Leonardo da Vinci kézjegye Forrás:nemzetikonyvtar.blog.hu
Címlaprészlet a 1616-ban kiadott Machinae novae Fausti Verantii Siceni című műből – a veszprémi Leonardo da Vinci kézjegye
Forrás: nemzetikonyvtar.blog.hu

Várkapitányból tudós: a veszprémi Leonardo da Vinci élete

Faustus 1551-ben született Sibenikben, és fiatalon került Magyarországra. 1579-től Veszprém várkapitánya volt, ahol nemcsak az ostromokat, hanem a gépeket is tervezte. Később püspök és császári titkár lett, de mérnöki kíváncsiságát élete végéig megőrizte. A hadmérnöki gondolkodás a Machinae Novae című, 1616-ban megjelent művében teljesedett ki – ez volt a reneszánsz technológia képes enciklopédiája.

A Machinae Novae lapjain ott az első hordozható kötélhíd, a lánchíd elve, mentőöv, szélmalom és mechanikus emelőgépek. Verancsics a gyakorlat embere volt: ha ostrom, akkor kötélhíd; ha hajóvész, akkor mentőöv. A kor hadigépeit előlegezte meg, miközben a béke eszközeit is újraértelmezte – pont úgy, ahogy egy modern mérnök tenné ma.

Az első ejtőernyőt saját bőrén tesztelte?

A könyv egyik rajza, a Homo volans – azaz repülő ember – egy ejtőernyőszerű szerkezetet ábrázol: vászonlapot, merev rudakat és köteleket, amelyek az ember testére erősítve tartják az eszközt. A kutatók szerint ez lehetett a világ első működőképes ejtőernyőterve, Leonardo da Vinci piramis alakú verziójánál is stabilabb kivitelben. A legenda szerint Verancsics nem elégedett meg a papírral. 1617-ben, Velencében, egy toronyból maga is kipróbálta az ernyőt – és túlélte. Tény nincs, de a történet fennmaradt, mert olyan szépen meséli el, milyen vékony határ húzódik zsenialitás és őrület között.

Verancsics Faustus domborműves emléktáblája tiszteleg az egykori kapitány és feltaláló előtt
Verancsics Faustus domborműves emléktáblája tiszteleg az egykori kapitány és feltaláló előtt
Forrás: zaol.hu

A gázmotor atyja gazdagította a helyi feltalálok sorát

Bánki Donát 1859-ben született az akkor még Veszprém vármegye részét képező Bakonybánkon (1950 óta Komárom-Esztergom vármegyéhez tartozik). Gépészmérnökként dolgozott a Ganz-gyárban, ahol Csonka Jánossal közösen megalkotta a karburátort, vagyis a belső égésű motor szívét. A világ ma már autóipari forradalomként emlegeti azt, amit ők ketten a 19. század végén megrajzoltak a műhelyasztalon. Bánki találta fel a vízturbinát is – az ő ötletei nélkül a gázmotor és a vízerő-hasznosítás jóval később született volna meg.

Mit hagyott hátra Verancsics az utókornak?

A várkapitány – vagy polihisztor –  alakja ma is különleges: egy egyházi ember, aki hitt benne, hogy az ember képes uralni a levegőt. A várkapitányból lett feltaláló, aki a túlélésre tervezett: nem hóbortból találta fel az ejtőernyőt, hanem a gyakorlati szükség hívta életre. Verancsics Faustus a tudomány, a művészet és a technika határterületein alkotott, többek között ezekben jeleskedett:

  • várkapitány/hadmérnök
  • tudós/feltaláló
  • író
  • diplomata
  • esztergomi érsek

Veszprém vára ma is őrzi a bronztáblát, a legenda pedig velünk marad

A város ezzel a repülő emberrel írta fel magát Európa térképére – mert a zuhanás néha nem bukás, hanem az első lépés a szárnyaláshoz. Veszprém nem felejtette el Verancsics Faustust. A város ma is úgy beszél róla, mint egy saját hősről: a vár falán emléktábla őrzi a nevét, a helyi programok pedig újra és újra előveszik a „repülő ember” történetét. 

 

