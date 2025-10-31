A veszprémi Leonardo da Vinci mozgásba hozta a világot, még ma is róla beszélnek

A veszprémi vár falain ma is ott a bronztábla: egy alak lebeg az ég és a föld között, kezében vászonszárnyakkal. Ő volt a veszprémi Leonardo da Vinci: hadfi, püspök, feltaláló, a 17. század egyik legizgalmasabb alakja, akit a veszprémi Da Vinci néven is emlegethetnénk. A Bakony kapuja mindig is több volt, mint egy történelmi város: a vármegye határain belül születtek olyan emberek, akik szó szerint mozgásba hozták a világot. Verancsics Faustus várkapitány megrajzolta a repülő ember álmát. Kétszázötven évvel később pedig egy újabb zseni született a Bakony keleti peremén, ők ketten voltak a gépek és a mozdulatok mesterei.

Címlaprészlet a 1616-ban kiadott Machinae novae Fausti Verantii Siceni című műből – a veszprémi Leonardo da Vinci kézjegye

Forrás: nemzetikonyvtar.blog.hu

Várkapitányból tudós: a veszprémi Leonardo da Vinci élete

Faustus 1551-ben született Sibenikben, és fiatalon került Magyarországra. 1579-től Veszprém várkapitánya volt, ahol nemcsak az ostromokat, hanem a gépeket is tervezte. Később püspök és császári titkár lett, de mérnöki kíváncsiságát élete végéig megőrizte. A hadmérnöki gondolkodás a Machinae Novae című, 1616-ban megjelent művében teljesedett ki – ez volt a reneszánsz technológia képes enciklopédiája.

A Machinae Novae lapjain ott az első hordozható kötélhíd, a lánchíd elve, mentőöv, szélmalom és mechanikus emelőgépek. Verancsics a gyakorlat embere volt: ha ostrom, akkor kötélhíd; ha hajóvész, akkor mentőöv. A kor hadigépeit előlegezte meg, miközben a béke eszközeit is újraértelmezte – pont úgy, ahogy egy modern mérnök tenné ma.

Az első ejtőernyőt saját bőrén tesztelte?

A könyv egyik rajza, a Homo volans – azaz repülő ember – egy ejtőernyőszerű szerkezetet ábrázol: vászonlapot, merev rudakat és köteleket, amelyek az ember testére erősítve tartják az eszközt. A kutatók szerint ez lehetett a világ első működőképes ejtőernyőterve, Leonardo da Vinci piramis alakú verziójánál is stabilabb kivitelben. A legenda szerint Verancsics nem elégedett meg a papírral. 1617-ben, Velencében, egy toronyból maga is kipróbálta az ernyőt – és túlélte. Tény nincs, de a történet fennmaradt, mert olyan szépen meséli el, milyen vékony határ húzódik zsenialitás és őrület között.