39 perce
A hit és a művészet találkozása – a Veszprémi Szentháromság szobor legendái
A Veszprémi Szentháromság szobor a várnegyed egyik legszebb barokk emléke, amely több mint két és fél évszázada őrzi a város hitét és történelmét. A Veszprémi Szentháromság szobor nemcsak vallási szimbólum, hanem művészettörténeti kincs is, amelynek titkai és restaurálásai újra és újra izgalomba hozzák a helyieket és a turistákat egyaránt.
Veszprém történelmi városrésze, a várnegyed évszázadok óta őrzi a magyar történelem és vallás emlékeit. A kanyargós utcák, a középkori falak és a barokk épületek között sétálva szinte minden sarok egy darabka múltat mesél. Ebben a különleges miliőben emelkedik a magasba a Veszprémi Szentháromság szobor, amelynek szépsége és titkai a mai napig ámulatba ejtik a látogatókat.
A szobor születése
A szoborcsoportot Padányi Bíró Márton püspök rendelte meg a 18. század közepén, és 1750-ben szentelték fel. A munkálatok Schmidt Ferenc József szobrászmester és Walch Tamás kőfaragó nevéhez fűződnek. A 15 méter magas, gazdagon díszített barokk alkotás mintájául a budapesti Szentháromság-szobor szolgált, de a Veszprémi Szentháromság szobor egyedi megoldásokkal és részletekkel gazdagodott.
Művészi részletek és szimbolika
A szobor alsó részén szentek alakjai állnak, köztük Szűz Mária és Szent József. A talapzaton domborművek jelenítik meg a keresztény hit jelképeit: a szőlő Krisztus vérét, a búzakalász az Eucharisztia testét, az alma pedig a bűnbeesést szimbolizálja. A barokk kompozíció célja az isteni védelem és a hála kifejezése, amely Közép-Európa több városában is a Szentháromság-szobrok üzenete.
Restaurálások és rejtélyek
Az évszázadok során a Veszprémi Szentháromság szobor állapota folyamatosan romlott, ezért több felújításon is átesett. Az 1990-es években az eredeti figurákat műkő másolatokra cserélték, az eredetiek holléte sokáig ismeretlen volt. Néhány évvel ezelőtt azonban egy veszprémi kollégium kertjében bukkantak rá az eredeti szobrokra, elhanyagolt állapotban, borostyánnal benőve. Ez a felfedezés lehetővé tette a restaurátoroknak, hogy pontosabb képet kapjanak a szoborcsoport eredeti megjelenéséről.
A tér és a közösség szimbóluma
A szobor ma is a várnegyed egyik központi látványossága, amely a Főszékesegyház, az Érseki Palota és a Gizella-kápolna közelségében különleges hangulatot teremt. A Szentháromság tér a város kulturális életének szíve, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol a szobor mindig emlékeztet a hit és a művészet összefonódására.
A Veszprémi Szentháromság szobor nem pusztán díszes barokk emlék, hanem élő tanúja a város történetének. Aprólékos részletei, szimbolikus alakjai és kalandos restaurálásai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a veszprémi várnegyed egyik legértékesebb látnivalója legyen.
A szoborról készült online puzzle segítségével most te is közelebbről felfedezheted ezt a különleges műalkotást!
Így rakd ki a puzzle-t: Veszprémi Szentháromság szobor
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül hozzá a teljes kép: