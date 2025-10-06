A hit és a művészet találkozása – a Veszprémi Szentháromság szobor legendái

Veszprém történelmi városrésze, a várnegyed évszázadok óta őrzi a magyar történelem és vallás emlékeit. A kanyargós utcák, a középkori falak és a barokk épületek között sétálva szinte minden sarok egy darabka múltat mesél. Ebben a különleges miliőben emelkedik a magasba a Veszprémi Szentháromság szobor, amelynek szépsége és titkai a mai napig ámulatba ejtik a látogatókat.

Veszprémi Szentháromság szobor

Forrás: Veszpreminfo

A szobor születése

A szoborcsoportot Padányi Bíró Márton püspök rendelte meg a 18. század közepén, és 1750-ben szentelték fel. A munkálatok Schmidt Ferenc József szobrászmester és Walch Tamás kőfaragó nevéhez fűződnek. A 15 méter magas, gazdagon díszített barokk alkotás mintájául a budapesti Szentháromság-szobor szolgált, de a Veszprémi Szentháromság szobor egyedi megoldásokkal és részletekkel gazdagodott.

Művészi részletek és szimbolika

A szobor alsó részén szentek alakjai állnak, köztük Szűz Mária és Szent József. A talapzaton domborművek jelenítik meg a keresztény hit jelképeit: a szőlő Krisztus vérét, a búzakalász az Eucharisztia testét, az alma pedig a bűnbeesést szimbolizálja. A barokk kompozíció célja az isteni védelem és a hála kifejezése, amely Közép-Európa több városában is a Szentháromság-szobrok üzenete.

Restaurálások és rejtélyek

Az évszázadok során a Veszprémi Szentháromság szobor állapota folyamatosan romlott, ezért több felújításon is átesett. Az 1990-es években az eredeti figurákat műkő másolatokra cserélték, az eredetiek holléte sokáig ismeretlen volt. Néhány évvel ezelőtt azonban egy veszprémi kollégium kertjében bukkantak rá az eredeti szobrokra, elhanyagolt állapotban, borostyánnal benőve. Ez a felfedezés lehetővé tette a restaurátoroknak, hogy pontosabb képet kapjanak a szoborcsoport eredeti megjelenéséről.

A tér és a közösség szimbóluma

A szobor ma is a várnegyed egyik központi látványossága, amely a Főszékesegyház, az Érseki Palota és a Gizella-kápolna közelségében különleges hangulatot teremt. A Szentháromság tér a város kulturális életének szíve, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol a szobor mindig emlékeztet a hit és a művészet összefonódására.