1 órája
A veszprémi viadukt, ahol a bátorság és a fájdalom örökre összefonódott
A veszprémi viadukt története sajnos sok tragédiával fonódik össze. A legutóbbi épp tegnap történt. Az azonban kevesen tudják, hogy 80 éve a híd majdnem megsemmisült, csak néhány bátor ember vakmerő tette miatt menekült meg. A viadukt azóta a veszprémiek számára egyszerre az élet és a halál, a remény és a kétségbeesés hídja lett.
A második világháború utolsó napjaiban Veszprém legfontosabb hídját, a Szent István völgyhidat a németek fel akarták robbantani. Egy maroknyi bátor mérnök azonban közbelépett – és ezzel megmentette nemcsak a hidat, hanem a város egyik legfontosabb jelképét is. 1945 tavaszán, a német csapatok visszavonulása idején Veszprém stratégiai fontosságú ponttá vált. A megszálló erők parancsot kaptak: a veszprémi viaduktot fel kell robbantani, hogy akadályozzák az előrenyomuló szovjeteket. A hídon már elhelyezték a robbanószereket, és a város napokon belül elveszíthette volna egyik legfontosabb műemlékét.
A veszprémi viadukt: amit a németek fel akartak robbantani, a város megmentett
A híd megmentése azonban néhány ember bátorságán múlt. A városi főmérnök, Márföldy Aladár, valamint munkatársai, Takács József és Tiszttartó László éjszaka, titokban felmásztak a híd szerkezetére, és halálos veszélyben kiszerelték a gyutacsokat, mielőtt a robbantás megtörténhetett volna. A német katonák reggelre azt hitték, hogy technikai hiba történt – így a völgyhidat nem semmisítették meg. A történet évtizedekig csak szájhagyományban élt, de a szakirodalom és a helytörténeti kutatások később megerősítették: a híd valóban a város mérnökeinek bátorságán múlt.
Tragédiák megelőzése – Hogy lehet a völgyhidat biztonságosabbá tenni?
A híd túlélte, de megsérült
A völgy feletti átkelőt azonban nem sikerült végül teljesen megkímélni. 1945. március 21-én éjjel a középső ív súlyosan megsérült – egyes források szerint német robbantás, mások szerint szovjet bombatalálat következtében. A híd szerkezete azonban nem omlott össze, így a város megmenekült a teljes elszigetelődéstől. A szovjet hadsereg ideiglenes faszerkezettel helyreállította az átkelést, majd a későbbi rekonstrukció során Folly Róbert ismét szerepet vállalt a végleges javításban.
Kőbe zárt emlékezet
A Szent István völgyhíd 2005 óta műemléki védelem alatt áll. Bár az elmúlt évtizedekben több tragikus esemény is kötődött hozzá, a város igyekezett biztonságosabbá tenni: 2012-ben kamerákat és segélyhívó táblákat helyeztek el rajta. A híd ugyanakkor a mai napig a kitartás, a bátorság és a veszprémi közösség szimbóluma maradt.
A veszprémi önkormányzat célja, hogy megelőzze a völgyhídnál történt tragédiák megismétlődését. Porga Gyula polgármester tájékoztatása szerint a viadukt biztonságosabbá tételének tervezése már elkezdődött, és a város több szervezettel – köztük a Kapaszkodó Lelkisegély Szolgálattal – is együttműködik. A fejlesztések célja, hogy a völgyhíd ne csak a város jelképe, hanem biztonságos közösségi tér is legyen, ahol többé ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek.
A viadukt nemcsak híres, de – az itt elkövetett öngyilkosságok miatt – hírhedt veszprémi látványosság is. Az utóbbi időben bekamerázták, s már régebben telefonkészülékeket helyeztek el a végein. Nemrég egy öngyilkosságra készülő kamasz lányt egy mentálhigiénés szervezetnek a hídon elhelyezett táblája bírta jobb belátásra.
Legutóbb sajnos nem sikerült megakadályozni a tragédiát, egy férfi a mélybe vetette magát.