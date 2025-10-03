A veszprémi viadukt, ahol a bátorság és a fájdalom örökre összefonódott

A híd túlélte, de megsérült

A völgy feletti átkelőt azonban nem sikerült végül teljesen megkímélni. 1945. március 21-én éjjel a középső ív súlyosan megsérült – egyes források szerint német robbantás, mások szerint szovjet bombatalálat következtében. A híd szerkezete azonban nem omlott össze, így a város megmenekült a teljes elszigetelődéstől. A szovjet hadsereg ideiglenes faszerkezettel helyreállította az átkelést, majd a későbbi rekonstrukció során Folly Róbert ismét szerepet vállalt a végleges javításban.

A viadukt, amely túlélte a háborút, és tanúja maradt a tragédiáknak

Kőbe zárt emlékezet

A Szent István völgyhíd 2005 óta műemléki védelem alatt áll. Bár az elmúlt évtizedekben több tragikus esemény is kötődött hozzá, a város igyekezett biztonságosabbá tenni: 2012-ben kamerákat és segélyhívó táblákat helyeztek el rajta. A híd ugyanakkor a mai napig a kitartás, a bátorság és a veszprémi közösség szimbóluma maradt.

A veszprémi önkormányzat célja, hogy megelőzze a völgyhídnál történt tragédiák megismétlődését. Porga Gyula polgármester tájékoztatása szerint a viadukt biztonságosabbá tételének tervezése már elkezdődött, és a város több szervezettel – köztük a Kapaszkodó Lelkisegély Szolgálattal – is együttműködik. A fejlesztések célja, hogy a völgyhíd ne csak a város jelképe, hanem biztonságos közösségi tér is legyen, ahol többé ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek.

A viadukt nemcsak híres, de – az itt elkövetett öngyilkosságok miatt – hírhedt veszprémi látványosság is. Az utóbbi időben bekamerázták, s már régebben telefonkészülékeket helyeztek el a végein. Nemrég egy öngyilkosságra készülő kamasz lányt egy mentálhigiénés szervezetnek a hídon elhelyezett táblája bírta jobb belátásra.

Legutóbb sajnos nem sikerült megakadályozni a tragédiát, egy férfi a mélybe vetette magát.