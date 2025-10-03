október 3., péntek

Helga névnap

Robbantások árnyékában

1 órája

A veszprémi viadukt, ahol a bátorság és a fájdalom örökre összefonódott

Címkék#viadukt#háború#híd#öngyilkosság#Veszprém

A veszprémi viadukt története sajnos sok tragédiával fonódik össze. A legutóbbi épp tegnap történt. Az azonban kevesen tudják, hogy 80 éve a híd majdnem megsemmisült, csak néhány bátor ember vakmerő tette miatt menekült meg. A viadukt azóta a veszprémiek számára egyszerre az élet és a halál, a remény és a kétségbeesés hídja lett.

Csizi Péter

A második világháború utolsó napjaiban Veszprém legfontosabb hídját, a Szent István völgyhidat a németek fel akarták robbantani. Egy maroknyi bátor mérnök azonban közbelépett – és ezzel megmentette nemcsak a hidat, hanem a város egyik legfontosabb jelképét is. 1945 tavaszán, a német csapatok visszavonulása idején Veszprém stratégiai fontosságú ponttá vált. A megszálló erők parancsot kaptak: a veszprémi viaduktot fel kell robbantani, hogy akadályozzák az előrenyomuló szovjeteket. A hídon már elhelyezték a robbanószereket, és a város napokon belül elveszíthette volna egyik legfontosabb műemlékét.

Archív fotón az épülő veszprémi viadukt
Archív fotón az épülő veszprémi viadukt
Kép: Hajas András/ Facebook

A veszprémi viadukt: amit a németek fel akartak robbantani, a város megmentett

A híd megmentése azonban néhány ember bátorságán múlt. A városi főmérnök, Márföldy Aladár, valamint munkatársai, Takács József és Tiszttartó László éjszaka, titokban felmásztak a híd szerkezetére, és halálos veszélyben kiszerelték a gyutacsokat, mielőtt a robbantás megtörténhetett volna. A német katonák reggelre azt hitték, hogy technikai hiba történt – így a völgyhidat nem semmisítették meg. A történet évtizedekig csak szájhagyományban élt, de a szakirodalom és a helytörténeti kutatások később megerősítették: a híd valóban a város mérnökeinek bátorságán múlt.

A híd túlélte, de megsérült

A völgy feletti átkelőt azonban nem sikerült végül teljesen megkímélni. 1945. március 21-én éjjel a középső ív súlyosan megsérült – egyes források szerint német robbantás, mások szerint szovjet bombatalálat következtében. A híd szerkezete azonban nem omlott össze, így a város megmenekült a teljes elszigetelődéstől. A szovjet hadsereg ideiglenes faszerkezettel helyreállította az átkelést, majd a későbbi rekonstrukció során Folly Róbert ismét szerepet vállalt a végleges javításban.

A viadukt, amely túlélte a háborút, és tanúja maradt a tragédiáknak
Forrás: Fortepan.hu

Kőbe zárt emlékezet

A Szent István völgyhíd 2005 óta műemléki védelem alatt áll. Bár az elmúlt évtizedekben több tragikus esemény is kötődött hozzá, a város igyekezett biztonságosabbá tenni: 2012-ben kamerákat és segélyhívó táblákat helyeztek el rajta. A híd ugyanakkor a mai napig a kitartás, a bátorság és a veszprémi közösség szimbóluma maradt. 
A veszprémi önkormányzat célja, hogy megelőzze a völgyhídnál történt tragédiák megismétlődését. Porga Gyula polgármester tájékoztatása szerint a viadukt biztonságosabbá tételének tervezése már elkezdődött, és a város több szervezettel – köztük a Kapaszkodó Lelkisegély Szolgálattal – is együttműködik. A fejlesztések célja, hogy a völgyhíd ne csak a város jelképe, hanem biztonságos közösségi tér is legyen, ahol többé ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek.

A viadukt nemcsak híres, de – az itt elkövetett öngyilkosságok miatt – hírhedt veszprémi látványosság is. Az utóbbi időben bekamerázták, s már régebben telefonkészülékeket helyeztek el a végein. Nemrég egy öngyilkosságra készülő kamasz lányt egy mentálhigiénés szervezetnek a hídon elhelyezett táblája bírta jobb belátásra.

Legutóbb sajnos nem sikerült megakadályozni a tragédiát, egy férfi a mélybe vetette magát.

 

