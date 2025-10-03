„Nem a viadukt tehet az áldozatok haláláról” – megrázta a netet a veszprémi tragédia

Sokan kifejezték őszinte részvétüket a családnak. Többen megértő szavakkal próbálták enyhíteni a tragédia súlyát, kiemelve a kilátástalanságot, ami az ilyen döntésekhez vezethet. „Aki eljut az öngyilkosság gondolatáig, annak óriási gondjai lehetnek… Meghaladják az emberi méltóságot” – írta egyik hozzászóló. Mások egyszerű, de mély együttérzéssel reagáltak: „Szegény nagyon sajnálom, és a családját is sok erőt nekik. Őszinte részvétem.” Többen hangsúlyozták, hogy a tragédia nem a viadukt hibája: „Nem a veszprémi viadukt tehet az áldozatok haláláról.”

Sokkoló tragédia a veszprémi viaduktnál – kommentek a halálról és gyászról

A kommentek között megjelentek a személyes történetek is, amelyek rávilágítanak arra, hogy az öngyilkosság nem ritka jelenség a fiatalok körében sem. Egy hozzászóló például elmesélte, hogy unokatestvére 17 évesen ugrott a viaduktról 1966-ban, míg egy másik hozzátartozóját 2009-ben találták meg ugyanitt. Egy harmadik kommentelő a híd szerkezetére hívta fel a figyelmet, megjegyezve, hogy a korlát eleve alacsony, ami könnyen lehetővé teszi a tragédiát.