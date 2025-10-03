1 órája
„Nem a viadukt tehet az áldozatok haláláról” – megrázta a netet a veszprémi tragédia
Tegnap tragikus esemény történt Veszprémben: egy ember leugrott a viaduktról és életét vesztette. Az eset mély megrendülést váltott ki a helyi közösségből és az internetes fórumokon egyaránt. A hír alatti kommentekből kirajzolódik a gyász, az értetlenség és a különböző vélemények széles skálája.
Sokan kifejezték őszinte részvétüket a családnak. Többen megértő szavakkal próbálták enyhíteni a tragédia súlyát, kiemelve a kilátástalanságot, ami az ilyen döntésekhez vezethet. „Aki eljut az öngyilkosság gondolatáig, annak óriási gondjai lehetnek… Meghaladják az emberi méltóságot” – írta egyik hozzászóló. Mások egyszerű, de mély együttérzéssel reagáltak: „Szegény nagyon sajnálom, és a családját is sok erőt nekik. Őszinte részvétem.” Többen hangsúlyozták, hogy a tragédia nem a viadukt hibája: „Nem a veszprémi viadukt tehet az áldozatok haláláról.”
Kommentek a veszprémi viaduktnál történt tragédiáról: sokkoló történetek
A kommentek között megjelentek a személyes történetek is, amelyek rávilágítanak arra, hogy az öngyilkosság nem ritka jelenség a fiatalok körében sem. Egy hozzászóló például elmesélte, hogy unokatestvére 17 évesen ugrott a viaduktról 1966-ban, míg egy másik hozzátartozóját 2009-ben találták meg ugyanitt. Egy harmadik kommentelő a híd szerkezetére hívta fel a figyelmet, megjegyezve, hogy a korlát eleve alacsony, ami könnyen lehetővé teszi a tragédiát.
A számok döbbenetesek, de van remény – együtt lépünk az öngyilkosság megelőzéséért
Ha Ön vagy környezetében valaki krízishelyzetbe kerül, hívja a 116-123 ingyenesen elérhető lelki elsősegély-számot, amely a nap 24 órájában hívható. Ha bántalmazás, erőszak vagy csalás áldozata, forduljon a rendőrséghez, az Áldozatsegítő Központokhoz, vagy hívja a 112-es segélyhívót. További segítség a 06 (80) 225-225-ös, szintén éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonalon érhető el.
Voltak, akik a történteket érthetetlennek találták, és nehezen fogadták el az eseményt. Egy hozzászóló többször is kifejezte értetlenségét: „Nem lehet felfogni, hogy ez normális dolog.” A viták során humor és irónia is megjelent, ami első pillanatban megdöbbentőnek és kegyeletsértőnek tűnik, de az ilyen tragédiák esetén a hozzászólók a feszültséget próbálják oldani, a történéseket maguktól távolítani.
„Nem a viadukt tehet az áldozatok haláláról”Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
A kommentekből az is kiderül, hogy a közösség sokféleképpen próbálja értelmezni a tragédiát: vannak, akik a lelki problémákra és depresszióra hívják fel a figyelmet, mások a biztonsági hiányosságokat, mint az alacsony korlátot vagy veszprémi viadukt környezetét okolják. Bár a vélemények eltérnek, a legtöbben az együttérzést és a részvétet hangsúlyozzák.
A veszprémi viadukt tragédiája ismét rámutatott arra, hogy a mentális egészség és a biztonsági intézkedések életeket menthetnek. A közösségi reakciók sokszínűsége azonban azt is mutatja, hogy a gyász és a megértés sokféleképpen nyilvánulhat meg.
Tragédiák megelőzése – Hogy lehet a völgyhidat biztonságosabbá tenni?