Tragédiák megelőzése – Hogy lehet a völgyhidat biztonságosabbá tenni?

A viadukt az idők során nemcsak építészeti értéke és közlekedési szerepe révén vált ismertté, hanem sajnálatos módon tragédiák is kötődnek hozzá. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején a híd szomorú hírnevet szerzett, mivel többen itt, innen vetettek véget életüknek. 1997-ben hét, 1998-ban pedig hat öngyilkosság történt a helyszínen, ami aggasztó adatnak számított.

A jövő évtől elkezdődhet a viadukt biztonságosabbá tétele

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A város vezetése nem hagyta figyelmen kívül a problémát: vizsgálatot indítottak, hogyan lehetne visszaszorítani a tragikus esetek számát. Bár sokan védőkorlát vagy biztonsági háló felszerelését javasolták, végül más megoldást választottak. A Séd-patak mentén, közvetlenül a viadukt alatt 103 előnevelt fát ültettek, amelyek egyrészt tompíthatták egy esetleges zuhanás következményeit, másrészt vizuális akadályként is szolgáltak. Emellett térfigyelő kamerákat és a Lelki Elsősegély telefonszámával ellátott táblákat helyeztek ki, valamint pszichológiai megelőző programokat is elindítottak.

Tervek a viadukt biztonságossá tételére

A szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula elmondta, hogy a májusi költségvetés módosításnál biztosították a forrást a tervezés megkezdésére. Júliusban tervezői egyeztetés zajlott, ahová a Kapaszkodó Telefonos Lelkisegély egyesület is hivatalos volt. Mivel műemlékről van szó, az Országos Építészeti Tervtanácsot is be kellett vonni. Szeptemberben a Műemlékvédelemért és Kulturális Örökség Védelméért Felelős Államtitkársággal is egyeztettek, ahol módosítási igények fogalmazódtak meg. Ahogy ezeket elfogadják, az Országos Építészeti Tervtanácshoz benyújtják a terveket, s amint lesz jogerős építési engedély, forrást biztosítanak majd a kivitelezéshez. A polgármester reményei szerint az engedélyt megkapják, és a jövő évi költségvetésben már tudják biztosítani a forrást.

Tegnap hajnalban a völgyhídon két személy próbált meggyőzni egy 50 év körüli férfit, hogy ne ugorjon le, de sajnos nem jártak sikerrel. A mentők újraélesztési kísérlete ellenére a férfi életét vesztette. A hasonló tragédiák talán elkerülhetőek lesznek a tervek megvalósítása után.