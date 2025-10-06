október 6., hétfő

Urbex

1 órája

A leégett villa titkai – Mi állhat a gyújtogatás mögött?

Címkék#család#körvonal#történet#villa

A sűrű növényzet mögött egykor fényűző otthon állt, mára azonban csak romjai látszanak. A villa, amelyet a helyiek „a leégett házként” emlegetnek, csendben őrzi egy család elveszett történetét.

Seres Elizabeth

A sűrű növényzet mögött, félig elrejtve áll egykorvolt fényűzésének szomorú emléke. A villa, amelyet a helyiek csak „a leégett házként” emlegetnek, omladozó falakkal és kormos tetőszerkezettel őrzi egy hajdani gazdag üzletember otthonát. A történet szerint évekkel ezelőtt bosszúból gyújtották fel az épületet, miközben a család vidéken tartózkodott. Bár a lángok nem oltottak ki emberéletet, a ház sorsa végleg megpecsételődött.

A villa, amelyet a helyiek „a leégett házként” emlegetnek, a múltat őrzi ma is. Fotó: spiral urbex
A villa, amelyet a helyiek „a leégett házként” emlegetnek, a múltat őrzi ma is.
Fotó: spiral urbex

A villa csendben omladozik tovább

Belépve a romok közé azonnal megcsap a hamu és a nedves penész szaga. A megégett ajtó kilincse, mely mára szinte teljesen szétmállott, mintha még mindig őrizné a tűz forróságát. Odabent a szobák falain kísérteties árnyékok rajzolódnak ki: egy ágy körvonalai, festmények nyomai, a plafonról csüngő vezetékek. A fürdőszoba csempéi között már növények zöldellnek, jelezve, hogy a természet lassan, de biztosan visszahódítja a teret.

Fotó: spiral urbex

A romok között szétszórt személyes tárgyak maradványai mesélnek a régi életről: családi fényképek, gyerekrajzok, bútorok törmelékei. Egy falon fekete lovak feszítenek, másutt papírfoszlányok hevernek a földön. A kontraszt különös: a fényűzés nyomai és a pusztulás nyers valósága egy helyen találkoznak.

Fotó: spiral urbex

Ma már csak találgatások keringenek arról, ki és miért állhatott a gyújtogatás mögött. A villa csendben roskadozik tovább, egyszerre emlékműve egy család elveszett otthonának, és tanúja az emberi harag pusztító erejének. A közösségi oldalon a történet megosztotta a helyieket: egy kommentelő így fogalmazott : „Remélem a gyújtogatók megkapták a büntetésüket. Akárhogy haragszik is valaki, akkor sem csinálunk ilyet, sem az életét nem vesszük el.” Egy másik hozzászólás szerint „Akkor és most is szomorú ezt így látni. Nagyon nagy tűz volt… ” Az idő múlásával minden egyre inkább beleolvad a környezetbe, a villa lassan eltűnik, de története tovább él a helyiek emlékezetében.

 

