Villog, tehát él – négy kerékben bizakodva

Ha egy reggel a kocsi több fényjelzést ad, mint a karácsonyfa, ne ijedjen meg – csak kommunikálni próbál! Egyrészt jelezni szeretné, hogy az új alufelni-szett megvásárlása az elhanyagolt vezérlés szempontjából nem volt életünk legbölcsebb döntése. Mégis, péntek este csak bánatosan néztem a nívópálcára, és megfogadtam, hogy hétvégén utánanézek a villogó kis sárga ikonok jelentésének. Másnap délutánra már újra autóban ültem – nem mint utas, hanem mint saját műszerfali „tolmács”. A gépjárművem rutinosan fogadott, mintha egy régi barát szólna hozzám: „Na, beszéljünk, haver.” A probléma, amit nem old meg az idő (a hiedelmekkel ellentétben), az a gépjármű műszaki állapota. Elsőre persze jött a szokásos: gyors keresés, pár fórum, egy tucat tanács, és az a bizonyos belső hang, ami azt suttogta: „Ha most leállítod, nem indul újra.” Ezért úgy döntöttem, nem is állok meg másutt – csak a szerelő garázsában. A helyzet tanulsága végül egyszerűbb lett, mint gondoltam: a lámpák nem ellenségek. Csak jeleznek. És ha megértjük, mit üzennek, rengeteg bosszúságtól megkíméljük magunkat.