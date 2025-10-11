október 11., szombat

Megszépítik a várost



Pro Meritis-érmeket adtak át a Virágos Veszprém program keretében (+ galéria)

25. évfordulóját ünnepli a Virágos Veszprém virágosító program, ennek méltó megünneplésére gálavacsorát tartottak a Pintes Sörözőben, ahol jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Némedi Lajos, Veszprém volt alpolgármestere.

Szilas Lilla

Az eseményen Porga Gyula a város közéletében, valamint a veszprémi polgárok érdekében végzett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként Molnár Ernő és Kavalecz Tibor részére Pro Meritis-érmet adományozott. Mindketten a város közösségi életben nyújtott tevékenységük során alkottak maradandót a Lokálpatrióták a Városért Egyesületet megalapításával és a Virágos város mozgalom elindításával. Molnár Ernő távollétében lánya, Molnár Adrienn vette át a díjat. 

Egyre több virág, egyre szebb város. Porga Gyula,  Ovádi Péter és Némedi Lajos a Virágos Veszprém program jubileumi gálavacsoráján
Fotó: Nagy Lajos

Molnár Ernő a közéletben, illetve annak alakításában jelentős szerepet töltött be, hiszen a Veszprémi Polgári Társaskör alapítója és vezetőségi tagja volt. Emellett ő alapította 1996-ban a Jutasi Lakótelepi Baráti Kör Egyesületet, majd az ebből 2001-ben átnevezés során létrejött Lokálpatrióták a Városért Egyesületet, melynek elnöki pozícióját 2023-ig töltötte be, majd átadta a mai elnöknek, Kavalecz Tibornak.

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Immár két évtizedes múltra tekint vissza a Virágos város virágosító mozgalom, melyet a Lokálpatrióták kezdtek el Molnár Ernő elnök és Kavalecz Tibor társelnök vezetésével. Az egyesület célul tűzte ki, hogy szebbé varázsolja azokat a területeket, ahol kevés a zöld felület és a színes virág. Munkásságukat Veszprém legnagyobb városrészén, a Jutasi úti lakótelepen kezdték. Sikeres programjuknak köszönhetően rengeteg toronyházban élő lakos csatlakozott és szépítette erkélyét, majd az eltelt évek során a családi házakban élők is csatlakoztak a kezdeményezéshez. A sikeresen működő programot 2018-ban vette át a Virágzó Veszprém Egyesület Jung Edina elnök vezetésével.

25 éves a virágosító mozgalom Veszprémben

Porga Gyula köszöntőjében elmondta, hogy úgy érzi, a mozgalom résztvevői mind arra esküdtek fel, hogy a várost szépítsék. A polgármester úgy fogalmazott, Veszprém annak köszönheti a sikerességét, hogy mindig voltak olyan polgárai, akik tettek a városért és a közösségért. Köszönetet mondott azért, hogy a részvevők időt és energiát tesznek abba, hogy szebbé tegyék nemcsak a saját környezetüket, hanem Veszprémet is. Úgy látja, a példájuk ragadós, hiszen minden évben csatlakoznak új tagok, akik szeretnék folytatni a hagyományt. 

Némedi Lajos beszédében elmondta, hogy 2006-ban ismerte meg azt a munkát, melyet Molnár Ernő és Kavalecz Tibor a városért tett, ami a lakótelepek és az ott élők érdekeit szolgálja.

Rábai Zsanett előadóművész az ünnepségen elmondta, hogy 2001-ben a Lokálpatrióták a Városért Egyesület tűzte ki célul, hogy szebbé varázsolja a Jutasi úti lakótelepet. A virágosítási akciók hagyományai az 1930-as évekre nyúlnak vissza Veszprémben, ezért gondolták, hogy ezt a hagyományt érdemes újraéleszteni. Azokat a területeket célozták meg, ahol kevés a zöld felület. A programot elsősorban a Haszkovó-lakótelep magas, szürke falai ihlették, úgy érezték, itt lesz a legszembetűnőbb a változás. Később egyre több cég, támogató csatlakozott a kezdeményezéshez, 2012-ben már az egész város virágban pompázott. A lokálpatrióták környezetük szépítésével hozzájárultak a VKSZ Zrt. tudatos életminőség-javításához.  A szervezők minden évben egy díjátadó ünnepséggel hálálták meg a lakosság munkáját. Nemcsak virágokat ültettek, hanem civil összefogással a szeméttől is megtisztították a városrészeket. 2018-ban Jung Edina elnök vette át a program vezetését, aki fiatalos lendülettel vitte tovább az elődök munkáját. 2019-ben Virágos Veszprém néven még sikeresebb lett a program. Koncepciójuk az volt, hogy ne csak a város pompázzon, hanem a körülöttük lévő települések is. Minden évben tavasszal virágot osztanak a 

  • Jutasi lakótelepen, 
  • a Kálvin János parkban és a 
  • Haszkovó kisparkban. 

2019-től munkájukat Ovádi Péter országgyűlési képviselő, majd az önkormányzat részéről Porga Gyula polgármester is támogatja. 

A díjakat Jung Edina, Porga Gyula és Ovádi Péter adta át. A Virágzó Veszprém Egyesület elnöke zárásként köszönetet mondott a 25 éves munkáért, amivel bebizonyították, hogy Veszprém egy virágzó város – ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Veszprém Európa legszebb városai közé kerülhetett. 

 

