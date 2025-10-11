Pro Meritis-érmeket adtak át a Virágos Veszprém program keretében (+ galéria)

Némedi Lajos beszédében elmondta, hogy 2006-ban ismerte meg azt a munkát, melyet Molnár Ernő és Kavalecz Tibor a városért tett, ami a lakótelepek és az ott élők érdekeit szolgálja.

Rábai Zsanett előadóművész az ünnepségen elmondta, hogy 2001-ben a Lokálpatrióták a Városért Egyesület tűzte ki célul, hogy szebbé varázsolja a Jutasi úti lakótelepet. A virágosítási akciók hagyományai az 1930-as évekre nyúlnak vissza Veszprémben, ezért gondolták, hogy ezt a hagyományt érdemes újraéleszteni. Azokat a területeket célozták meg, ahol kevés a zöld felület. A programot elsősorban a Haszkovó-lakótelep magas, szürke falai ihlették, úgy érezték, itt lesz a legszembetűnőbb a változás. Később egyre több cég, támogató csatlakozott a kezdeményezéshez, 2012-ben már az egész város virágban pompázott. A lokálpatrióták környezetük szépítésével hozzájárultak a VKSZ Zrt. tudatos életminőség-javításához. A szervezők minden évben egy díjátadó ünnepséggel hálálták meg a lakosság munkáját. Nemcsak virágokat ültettek, hanem civil összefogással a szeméttől is megtisztították a városrészeket. 2018-ban Jung Edina elnök vette át a program vezetését, aki fiatalos lendülettel vitte tovább az elődök munkáját. 2019-ben Virágos Veszprém néven még sikeresebb lett a program. Koncepciójuk az volt, hogy ne csak a város pompázzon, hanem a körülöttük lévő települések is. Minden évben tavasszal virágot osztanak a

Jutasi lakótelepen,

a Kálvin János parkban és a

Haszkovó kisparkban.

2019-től munkájukat Ovádi Péter országgyűlési képviselő, majd az önkormányzat részéről Porga Gyula polgármester is támogatja.

A díjakat Jung Edina, Porga Gyula és Ovádi Péter adta át. A Virágzó Veszprém Egyesület elnöke zárásként köszönetet mondott a 25 éves munkáért, amivel bebizonyították, hogy Veszprém egy virágzó város – ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Veszprém Európa legszebb városai közé kerülhetett.