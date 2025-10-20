október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A háziorvos szerint

1 órája

Beteg vagy? Ezt az 5 dolgot csináld, ne a reklámokra hallgass!

Címkék#vírusfertőzés#beteg#háziorvos#szabály

Tünetszezon ide vagy oda, a láz, gyengeség, orrfolyás és köhögés nem új jelenség. A közérzetromlásra adott reflexszerű tablettaszedegetés viszont igen gyakori vírusfertőzés esetén. Egy tapasztalt háziorvos most elmondta, mire van igazán szükség, ha elkapott egy vírus – és hogyan ne ártsunk magunknak feleslegesen.

Az elmúlt években egyre többen váltak túlérzékennyé már a legenyhébb tünetekre is. Vírusfertőzés alkalmával az azonnali orvoshoz fordulás, felesleges gyógyszerszedés és túlkezelés vált a normává, holott sok esetben egy kis türelem, odafigyelés és a testünk működésének ismerete többet segítene, mint bármilyen pirula. Dobos Vadim háziorvosként több évtizedes tapasztalattal a háta mögött osztotta meg, hogyan néz ki szerinte a vírusfertőzések valódi és működő kezelése.

A vírusfertőzések 5-ös szabálya jó támpont a gyógyuláshoz
A vírusfertőzések 5-ös szabálya jó támpont a gyógyuláshoz
Fotó: Shutterstock

A vírusfertőzés 5-ös szabálya

  1. Pihenj, amennyit csak lehet
    A gyengeség nem gyávaság, hanem a tested segélykérése. Amikor fáradtnak, kimerültnek érzed magad, az nem véletlen: a szervezeted az energiát a gyógyulásra próbálja fordítani. Minél kevesebbet mozogsz, annál több energia marad a fertőzés leküzdésére. Felejtsd el ilyenkor a napi rutint, a „muszáj bemenni dolgozni” kényszert – adj esélyt a testednek a regenerálódásra. Igenis megengedett a délutáni szundi, a bekuckózás, a semmittevés.
  2. Ne egyél, ha nem vagy éhes
    Betegen az étvágytalanság normális. Az emésztés ugyanis nagy energiát igényel – amit most jobb, ha a gyógyulásra használ a tested. A böjt, vagyis néhány étkezés kihagyása különösen hasznos lehet ilyenkor. A folyadékpótlás természetesen továbbra is elengedhetetlen – víz, tea, leves, bármi jöhet, ami nem terheli meg az emésztőrendszert. A gyerekeknél, időseknél is figyelni kell a hidratálásra, de erőltetni az evést nem kell – a szervezet pontosan tudja, mire van szüksége.
  3. Ne csillapítsd a lázat 39 fok alatt
    A láz nem az ellenséged, hanem a szervezeted természetes védekezőreakciója. Megemeli a testhőmérsékletet, hogy a vírusok ne tudjanak olyan könnyen szaporodni, és aktiválja az immunrendszert. Ha azonnal bekapsz egy tablettát minden apró hőemelkedésre, azzal gyakorlatilag megfosztod a tested ettől a hasznos eszköztől. Természetesen vannak kivételek: ha a láz 39 fok fölé emelkedik, ha valaki lázgörcsre hajlamos, akkor szükség lehet beavatkozásra, de ez legyen kivétel, ne az alap.
  4. Szedj napi több ezer milligramm C-vitamint
    Szent-Györgyi Albert is napi 8000 mg C-vitamint szedett, és 93 évesen hunyt el. A C-vitamin nem csodagyógyszer, de kétségtelenül az egyik leghatékonyabb támogatás a szervezetnek fertőzések esetén. Aktiválja az immunválaszt, gyorsítja a gyógyulást, segít megelőzni a szövődményeket. Fontos: nem egyszer kell bevenni belőle sokat, hanem naponta többször kisebb adagokat – például 4 x 1000 mg.
  5. D-vitamin: napi 20 000 egység a gyógyulásért
    A D-vitamin nemcsak a csontokhoz fontos. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy kulcsszerepe van az immunrendszer szabályozásában, a gyulladások csökkentésében és a vírusok elleni védekezésben. Akut fertőzés esetén a megszokottnál jóval nagyobb dózisra van szükség: napi 20 000 NE (nemzetközi egység) is indokolt lehet. Természetesen hosszú távon ez nem ajánlott, de néhány napig nyugodtan emelheted az adagot. A cél: gyors gyógyulás komplikációk nélkül.

Bízz a testedben, ne a pánikban

Dobos doktor tanácsai nem forradalmiak, épp ez bennük a forradalmi. A modern ember hajlamos elfelejteni, hogy a teste nem ellensége, hanem a szövetségese. Az immunrendszerünk évezredek óta véd minket. Ha megtanuljuk nem akadályozni a munkáját, máris sokat tettünk a gyógyulásunkért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu